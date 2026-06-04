गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो गई। सभी शवों का पहले दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पांच शवों को अंतिम संस्कार के लिए गुरुग्राम लाया गया।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगने से गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो गई। सभी शवों का पहले दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पांच शवों को अंतिम संस्कार के लिए गुरुग्राम लाया गया। इनकी गई जान गुरुग्राम सेक्टर 46 स्थित घर पर कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए शवों को रखा गया। बाद में सेक्टर 32 के श्मशान घाट पर रिश्तेदारों ने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया। इस दुखद घड़ी में परिवार के लोगों के साथ उनके पड़ोसी भी श्मशान घाट पर मौजूद रहे। विवेक अग्रवाल के घर के बाहर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल और मां हेमलता अग्रवाल की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा अग्रवाल और वार्या अग्रवाल भी इस अग्निकांड का शिकार हुईं। परिवार के मौसा जवरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हुई। मौसा-मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। मैक्स में भर्ती मरीज को देखने आए थे सभी अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य दिल्ली एक विशेष कारण से पहुंचे थे। वे दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती पिता राधेश्याम अग्रवाल को देखने आए थे। राधेश्याम अग्रवाल उस समय वेंटिलेटर पर थे। इसी दौरान परिवार के सदस्य होटल फ्लोरिश में रुके थे। दुर्भाग्यवश, वे होटल में लगी आग के कारण हादसे का शिकार हो गए। अंतिम संस्कार और शोक का माहौल दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम के बाद पांच शवों को गुरुग्राम लाया गया। इन शवों को सेक्टर 46 स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बाद में सेक्टर 32 के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दुखद घटना से पूरे परिवार और पड़ोसियों में गहरा शोक व्याप्त है। विवेक अग्रवाल के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ सांत्वना देने के लिए पहुंची.
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगने से गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो गई। सभी शवों का पहले दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पांच शवों को अंतिम संस्कार के लिए गुरुग्राम लाया गया। इनकी गई जान गुरुग्राम सेक्टर 46 स्थित घर पर कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए शवों को रखा गया। बाद में सेक्टर 32 के श्मशान घाट पर रिश्तेदारों ने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया। इस दुखद घड़ी में परिवार के लोगों के साथ उनके पड़ोसी भी श्मशान घाट पर मौजूद रहे। विवेक अग्रवाल के घर के बाहर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल और मां हेमलता अग्रवाल की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा अग्रवाल और वार्या अग्रवाल भी इस अग्निकांड का शिकार हुईं। परिवार के मौसा जवरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हुई। मौसा-मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। मैक्स में भर्ती मरीज को देखने आए थे सभी अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य दिल्ली एक विशेष कारण से पहुंचे थे। वे दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती पिता राधेश्याम अग्रवाल को देखने आए थे। राधेश्याम अग्रवाल उस समय वेंटिलेटर पर थे। इसी दौरान परिवार के सदस्य होटल फ्लोरिश में रुके थे। दुर्भाग्यवश, वे होटल में लगी आग के कारण हादसे का शिकार हो गए। अंतिम संस्कार और शोक का माहौल दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम के बाद पांच शवों को गुरुग्राम लाया गया। इन शवों को सेक्टर 46 स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बाद में सेक्टर 32 के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दुखद घटना से पूरे परिवार और पड़ोसियों में गहरा शोक व्याप्त है। विवेक अग्रवाल के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ सांत्वना देने के लिए पहुंची
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