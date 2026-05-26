बजरंग दल ने जबलपुर के होटल सुकून में एक होटल के कमरे से एक युवक और युवती को मिला और होटल में जत्रा की, पुलिस ने कमरे की जाँच की तथा होटल को सील कर दिया।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाहिर तौर पर एक होटल की कमर में गुप्त गतिविधियों के संदेह पर तीन दिन पहले शनिवार को बड़ियाव के पद म्याडोताल स्थित होटल सुकून में प्रवेश किया और वहां एक युवक - युवती की जोड़ी को पकड़ लिया। यह जोड़ी होटल के एक कमरे में फंसी हुई पाई गई थी, जिसे नेटवर्क पर वायरल हो जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग ने और भी संदेश बना दिया। युवती को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रूप में पाया गया और युवक को एक निजी सुरक्षा एजेंसी का सुपरवाइज़र बताया गया। इसके बाद दोनों की पहचान और पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि शूटिंग के दौरान दोनों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कमरे का बंधु कर दिया और होटल में हंगामा किया। पुलिस ने घटना पर ध्यान देते हुए तुरंत ही कमरे से सभी आइटम जब्त कर लिए और साथ ही सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज़ों को एक्सामिनेशन के लिए ले ली। रिपोर्ट के अनुसार, युवक का नाम फरहज अली कादरी है, जो कि जबलपुर से है और एक सुरक्षा कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर कार्यरत था। यूजर की रिपोर्ट के अनुसार, संभवतः युवक और युवती ने होटल में एक साथ भेंट की थी, लेकिन होटल में उनके व्यवहार के कारण अन्याय और लापरवाही की गवाही मिल रही है। कंपनी के मालिक ने तुरंत ही उसी के साथ नयी जिको गार्डिंग टीम के दौरान को टर्मिनेट करने का निर्णय ले लिया। साथ ही, युवक और युवती के होटल में अवैध गतिविधियाँ करने के आरोपों के साथ, स्थानीय प्रशासन ने होटल सुकून के पूरी स्ट्रक्चर को सामान्य और टेम्पररी रोक कर सील कर दिया है। होटल सुकून की मालिकाना विचित्रता और परिषद्स के कारण, होटल की जांच में एक द्वितीयक निवारण भी लागू किया गया है। यह घटना एशिया बेहरत सीमाओं के भीतर विभाजित रोगी की व्यक्तिगत पहचान और अनैतिक प्रचार के बीच कमियों के अंदर गहरी जड़ें रखती है। पुलिस के अनुसार, इस घटना के पटल के अंदर बहुत सारे त्रुटियाँ हैं। पुलिस बल योग्य जांच कर रहा है, केस के फुटेज महत्वपूर्ण हैं और वीडियो में आगे के विवरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, बजरंग दल के अधिकारियों ने अन्य कई शिकायतों के सिलसिले में यह दावा किया है कि होटल में लंबे समय से बिना अनुमति अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, और ऐसी स्थितियों के कारण कई गांव में गहरी असुविधाएँ हो रही हैं। इसके बरीए, बजरंग दल को जिम्मेदारियों से होना चाहिए और योजना उठाने के बाद भी उनके द्वारा अपने गृस्थान और कानून के तहत ऐसा निस्संकोच कर्म भी कद करती है। इस घटना के बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक होटल में समान अवैध व्यवहारों के अगले चरण में अयोग्य लोग गेनिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद घटनाक्रम का पूरी तरह साक्ष्य रिपोर्टिंग और कानून के गतिरोधों से बचने के लिए बिलकुल स्पष्ट होते हुए हितड data-लिंक को लचीलों और आवश्यक दस्तावेज़ों के रूप में जुटा रहा है, तथा पूरी तरह न्याय के चरणी व लम्बी जाँच हो रही है। स्थानीय जाँच अधिकारियों के अनुसार यह एक सतत समस्या है जिसे समय पर समाधान करना आवश्यक है। संक्षेप के रूप में, इस घटना ने बजरंग दल की कार्रवाई, पुलिस की सहायता और होटल सुकून की वैधता पर महत्त्वपूर्ण सवालों को उजागर किया है, और यह दिखा रहा है कि क्या सरकारी नीतियाँ, कानून और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक की सहायता टार्गेट के रूप में शामिल हैं। इस नई रिपोर्ट के आधार पर, नागरिक के रूप में जागरुक रहना और अवैध कार्यों को रोकने के लिए स्थल पर अवैध गतिविधियों को ध्वस्त करने के साथ अफ़ेयन्स के द्वारा शुद्ध वाचस्वप्रू प्रसंग संबंधबद्ध होकर देश के लिये एक विषय बन गई है।.
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाहिर तौर पर एक होटल की कमर में गुप्त गतिविधियों के संदेह पर तीन दिन पहले शनिवार को बड़ियाव के पद म्याडोताल स्थित होटल सुकून में प्रवेश किया और वहां एक युवक-युवती की जोड़ी को पकड़ लिया। यह जोड़ी होटल के एक कमरे में फंसी हुई पाई गई थी, जिसे नेटवर्क पर वायरल हो जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग ने और भी संदेश बना दिया। युवती को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रूप में पाया गया और युवक को एक निजी सुरक्षा एजेंसी का सुपरवाइज़र बताया गया। इसके बाद दोनों की पहचान और पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि शूटिंग के दौरान दोनों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कमरे का बंधु कर दिया और होटल में हंगामा किया। पुलिस ने घटना पर ध्यान देते हुए तुरंत ही कमरे से सभी आइटम जब्त कर लिए और साथ ही सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज़ों को एक्सामिनेशन के लिए ले ली। रिपोर्ट के अनुसार, युवक का नाम फरहज अली कादरी है, जो कि जबलपुर से है और एक सुरक्षा कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर कार्यरत था। यूजर की रिपोर्ट के अनुसार, संभवतः युवक और युवती ने होटल में एक साथ भेंट की थी, लेकिन होटल में उनके व्यवहार के कारण अन्याय और लापरवाही की गवाही मिल रही है। कंपनी के मालिक ने तुरंत ही उसी के साथ नयी जिको गार्डिंग टीम के दौरान को टर्मिनेट करने का निर्णय ले लिया। साथ ही, युवक और युवती के होटल में अवैध गतिविधियाँ करने के आरोपों के साथ, स्थानीय प्रशासन ने होटल सुकून के पूरी स्ट्रक्चर को सामान्य और टेम्पररी रोक कर सील कर दिया है। होटल सुकून की मालिकाना विचित्रता और परिषद्स के कारण, होटल की जांच में एक द्वितीयक निवारण भी लागू किया गया है। यह घटना एशिया बेहरत सीमाओं के भीतर विभाजित रोगी की व्यक्तिगत पहचान और अनैतिक प्रचार के बीच कमियों के अंदर गहरी जड़ें रखती है। पुलिस के अनुसार, इस घटना के पटल के अंदर बहुत सारे त्रुटियाँ हैं। पुलिस बल योग्य जांच कर रहा है, केस के फुटेज महत्वपूर्ण हैं और वीडियो में आगे के विवरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, बजरंग दल के अधिकारियों ने अन्य कई शिकायतों के सिलसिले में यह दावा किया है कि होटल में लंबे समय से बिना अनुमति अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, और ऐसी स्थितियों के कारण कई गांव में गहरी असुविधाएँ हो रही हैं। इसके बरीए, बजरंग दल को जिम्मेदारियों से होना चाहिए और योजना उठाने के बाद भी उनके द्वारा अपने गृस्थान और कानून के तहत ऐसा निस्संकोच कर्म भी कद करती है। इस घटना के बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक होटल में समान अवैध व्यवहारों के अगले चरण में अयोग्य लोग गेनिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद घटनाक्रम का पूरी तरह साक्ष्य रिपोर्टिंग और कानून के गतिरोधों से बचने के लिए बिलकुल स्पष्ट होते हुए हितड data-लिंक को लचीलों और आवश्यक दस्तावेज़ों के रूप में जुटा रहा है, तथा पूरी तरह न्याय के चरणी व लम्बी जाँच हो रही है। स्थानीय जाँच अधिकारियों के अनुसार यह एक सतत समस्या है जिसे समय पर समाधान करना आवश्यक है। संक्षेप के रूप में, इस घटना ने बजरंग दल की कार्रवाई, पुलिस की सहायता और होटल सुकून की वैधता पर महत्त्वपूर्ण सवालों को उजागर किया है, और यह दिखा रहा है कि क्या सरकारी नीतियाँ, कानून और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक की सहायता टार्गेट के रूप में शामिल हैं। इस नई रिपोर्ट के आधार पर, नागरिक के रूप में जागरुक रहना और अवैध कार्यों को रोकने के लिए स्थल पर अवैध गतिविधियों को ध्वस्त करने के साथ अफ़ेयन्स के द्वारा शुद्ध वाचस्वप्रू प्रसंग संबंधबद्ध होकर देश के लिये एक विषय बन गई है।
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