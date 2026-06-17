होटल में पकड़े गए रेंजर ने कॉन्स्टेबल पत्नी पर चोरी का केस दर्ज किया

सतना के रेंजर बृजेन्द्र पांडेय ने अपनी पत्नी कॉन्स्टेबल भारती उपाध्याय और दो अन्य लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत दो दिन बाद आई, जब पत्नी ने रेंजर को गर्लफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा था। पूरे मामले में विवाद और सीखरा शादी का इतिहास भी सामने आया है।

सतना जिले में एक रेंजर ने अपनी कॉन्स्टेबल पत्नी और दो अन्य लोगों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। रेंजर बृजेन्द्र पांडेय का कहना है कि उनकी पत्नी भारती उपाध्याय 16 जून 2026 की रात दो अंजान व्यक्तियों के साथ उनके सरकारी आवास पर आई, महिंद्रा XUV 3XO कार (MP13ZU6331), 2 लाख रुपए नकद और एक आईफोन चुरा लेकर फरार हो गईं। ये शिकायत तब दर्ज की गई जब दो दिन पहले यानी 15 जून को रेंजर को अपनी पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ रीवा के होटल रॉयल इन के कमरे में पकड़ा था। घटना के दौरान होटल में हंगामा हुआ था, जिसमें रेंजर और उनकी प्रेमिका डंपर में बैठकर भाग गए थे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रेंजर ने शिकायत में बताया कि उनका पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों अलग-अलग रहते हैं। तलाक का मामला फैमिली कोर्ट रीवा में लंबित है। इससे पहले रेंजर को भारती उपाध्याय के द्वारा दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया था, जिससे वह जेल भी गए थे। बाद में दोनों आपसी रजामंदी से शादी कर लिए थे। पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सतना जिले में एक रेंजर ने अपनी कॉन्स्टेबल पत्नी और दो अन्य लोगों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। रेंजर बृजेन्द्र पांडेय का कहना है कि उनकी पत्नी भारती उपाध्याय 16 जून 2026 की रात दो अंजान व्यक्तियों के साथ उनके सरकारी आवास पर आई, महिंद्रा XUV 3XO कार (MP13ZU6331), 2 लाख रुपए नकद और एक आईफोन चुरा लेकर फरार हो गईं। ये शिकायत तब दर्ज की गई जब दो दिन पहले यानी 15 जून को रेंजर को अपनी पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ रीवा के होटल रॉयल इन के कमरे में पकड़ा था। घटना के दौरान होटल में हंगामा हुआ था, जिसमें रेंजर और उनकी प्रेमिका डंपर में बैठकर भाग गए थे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रेंजर ने शिकायत में बताया कि उनका पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों अलग-अलग रहते हैं। तलाक का मामला फैमिली कोर्ट रीवा में लंबित है। इससे पहले रेंजर को भारती उपाध्याय के द्वारा दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया था, जिससे वह जेल भी गए थे। बाद में दोनों आपसी रजामंदी से शादी कर लिए थे। पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है





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