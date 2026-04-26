होमगार्ड परीक्षा: कठिन प्रश्नपत्र से अभ्यर्थियों में निराशा, कई बोले - पीसीएस से भी मुश्किल

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों को कठिन प्रश्नपत्र के कारण निराशा हाथ लगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा का स्तर उनकी अपेक्षा से काफी अधिक था।

बागपत : उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। दारोगा और सिपाही की नौकरी पाने की उम्मीद में परीक्षा देने आए युवाओं को उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन प्रश्नपत्र मिला, जिससे वे हक्का-बक्का रह गए। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ही अधिकांश अभ्यर्थियों के चेहरे निराशा से भरे हुए थे। कई अभ्यर्थियों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने पहले पीसीएस की परीक्षा दी थी, लेकिन होमगार्ड की परीक्षा का स्तर उससे भी अधिक कठिन था। उन्होंने आश्चर्य जताया कि प्रश्न कहां से आए हैं, क्योंकि प्रश्नपत्र में सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न थे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर अप्रत्याशित था। मेरठ के ग्राम करनावल निवासी सनी पूनिया ने बताया कि उन्होंने पहले यूपी दारोगा और सिपाही भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार का पेपर उनसे कहीं ज्यादा कठिन था। उन्होंने सिपाही भर्ती में सफलता भी प्राप्त की थी, लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाए। प्रिंस, जो मेरठ के रहने वाले हैं, ने भी पेपर को कठिन बताया। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन सात-आठ घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कम प्रश्नों के उत्तर याद रहे। गाजियाबाद के निशांत ने बताया कि पेपर अच्छा गया था और उन्होंने 70 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर याद किए थे, लेकिन 30 प्रतिशत प्रश्न ऐसे थे जिनका उन्होंने अनुमान लगाकर उत्तर दिया। डेविड सागर, जो मेरठ के रहने वाले हैं, ने बताया कि यह उनकी पहली परीक्षा थी और उन्हें पेपर न तो बहुत अच्छा लगा और न ही बहुत खराब। अंजली, काजल, सनाउल्ला और दीपांशु जैसे अन्य अभ्यर्थियों ने भी पेपर को कठिन, सामान्य या सरल बताया। कुल मिलाकर, परीक्षा का स्तर अभ्यर्थियों की अपेक्षा से काफी अलग था। परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न इस प्रकार थे: धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है?

प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? कौन सा सोशल मीडिया मेट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डॉ.

राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है?

कौन सा शहर दादरी मेले की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा में सामान्य ज्ञान के साथ-साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि प्रश्नपत्र का स्तर उनकी तैयारी के अनुरूप नहीं था और इससे उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। अब वे आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। इस परीक्षा परिणाम के बाद, अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

होमगार्ड परीक्षा यूपी होमगार्ड बागपत भर्ती परीक्षा कठिन प्रश्नपत्र अभ्यर्थी निराशा सामान्य ज्ञान

United States Latest News, United States Headlines