होम लोन EMI कैलकुलेटर: BOI, SBI, BOB, PNB से 30, 40, 50, 60 लाख के ऋण का मासिक EMI और कुल ब्याज

सरकारी बैंकों की होम लोन ब्याज दरों की तुलना और 30, 40, 50, 60 लाख रुपये के ऋण पर मासिक EMI और कुल ब्याज का विवरण। BOI, SBI, BOB, PNB के न्यूनतम ब्याज दरों पर कलकुलेसन।

गृह ऋण ब्याज दर ें: BOI , SBI , BOB और PNB से 30, 40, 50, 60 लाख का होम लोन लेने पर मासिक EMI का कलकुलेसन। सरकारी बैंक होम लोन पर न्यूनतम 7.10 फीसदी से लेकर 7.30 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ( BOI ) पर न्यूनतम 7.

10% ब्याज दर पर 30 साल के लिए 30 लाख रुपये का ऋण लेने पर मासिक EMI 20,161 रुपये बनेगी और कुल ब्याज 42,57,945 रुपये चुकाना होगा। एसबीआई (SBI) पर न्यूनतम 7.25% ब्याज दर पर 40 लाख रुपये के ऋण का मासिक EMI 27,287 रुपये और कुल ब्याज 58,23,338 रुपये होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) पर न्यूनतम 7.20% ब्याज दर पर 50 लाख रुपये का ऋण मासिक EMI 33,939 रुपये और कुल ब्याज 72,18,188 रुपये होगा। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर न्यूनतम 7.30% ब्याज दर पर 60 लाख रुपये का ऋण मासिक EMI 41,134 रुपये और कुल ब्याज बहुत अधिक होगा। होम लोन लेने से पहले बैंकों की ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज और अन्य शुल्कों की तुलना जरूरी है। न्यूनतम ब्याज दर वाले बैंक से लोन लेना आपको लंबे अवधि में बचत करा सकता है। इन बैंकों के अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 7.10% ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं। ऋण लेने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ऋण राशन और अवधि चुनें ताकि मासिक EMI आपके बजट में आ सके





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