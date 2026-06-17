होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर कहां मिल रहा है, 20 साल के लिए 66 लाख का कर्ज लेने पर कितनी बनेगी EMI?

भारत में होम लोन पर ब्याज दरें ग्राहक के क्रेडिट स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी, लोन अमाउंट और लोन अवधि पर निर्भर करती हैं। साथ ही अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों में थोड़ा फर्क हो सकता है।

भारत में होम लोन पर ब्याज दर ें ग्राहक के क्रेडिट स्कोर , इनकम स्टेबिलिटी , लोन अमाउंट और लोन अवधि पर निर्भर करती हैं। साथ ही अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर ों में थोड़ा फर्क हो सकता है। पर 7.25 फीसदी से 8.55 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 800 या इससे अधिक क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक जिनका पिछला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर अच्छा हो और इनकम स्टेबिलिटी बेहतर हो, उन्हें बैंक न्यूनतम ब्याज दर ें ऑफर कर देते हैं। वहीं, आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और क्रेडिट स्कोर अधिक है, तो आपको अधिक ब्याज दर ऑफर होगी। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी की बात करें, तो यह वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले लोगों को होम लोन पर 7.

75 फीसदी से 13.20 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सरकारी क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक 10 साल तक की अवधि के लिए 30 लाख ऊपर के होम लोन के लिए 8.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 10 साल से अधिक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.70 फीसदी है। यह ब्याज दर 800 या इससे अधिक सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों के लिए है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, इससे कम क्रेडिट स्कोर वालों को अधिक ब्याज दर मिल सकती है। होम लोन पर सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंक्स और हाउंसिंग फाइनेंस कंपनियों में से सबसे कम ब्याज दर सरकारी बैंक ऑफर कर रहे हैं। इस समय होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर 7.10 फीसदी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। अगर आप 7.10 फीसदी की ब्याज दर पर 10 साल के लिए 66 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 76,972 रुपये की बनेगी। यहां आप लोन अवधि के दौरान कुल ब्याज 26,36,662 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 15 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 59,692 की बनेगी। यहां कुल ब्याज 41,44,608 रुपये बनेगा। अगर आप 20 साल के लिए यह लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 51,567 रुपये की बनेगी। ऐसे में कुल ब्याज 57,75,995 रुपये बनेगा। जैसे-जैसे लोन अवधि ज्यादा रखेंगे, ईएमआई की रकम तो कम हो जाएगी, लेकिन लोन अवधि के दौरान कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा। आप इस लोन में लोन अवधि 25 साल रखें, तो मंथली ईएमआई 47,069 रुपये की बनेगी और आपको कुल ब्याज 75,20,791 रुपये चुकाना होगा। लोन अवधि 30 साल होने की स्थिति में मंथली ईएमआई 44,354 रुपये होगी और कुल ब्याज 93,67,479 रुपये चुकाना होगा





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