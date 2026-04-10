होर्मुज में ईरान के टैक्स लेने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- यह समझौता नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों से शुल्क वसूलने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ईरान के व्यवहार को 'अशोभनीय' बताया और कहा कि यह वह समझौता नहीं है जो उन्होंने किया था। यह बयान ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा तेल टैंकर ों से शुल्क वसूलने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस मामले में 'बहुत खराब काम' कर रहा है और इसे 'अशोभनीय' बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वह समझौता नहीं है जो उन्होंने किया था। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देश एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। \ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ' ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल को गुजरने देने के

मामले में बहुत खराब काम कर रहा है, कुछ लोग इसे अशोभनीय कहेंगे। यह वह समझौता नहीं है जो हमने किया है।' उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए और यदि वे ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। व्हाइट हाउस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि वह युद्धविराम समझौते के हिस्से के रूप में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समर्थन करता है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने ईरान की सैन्य गतिविधियों की आलोचना की है, जो अभी भी जलमार्ग को नियंत्रित कर रही है और गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की कोशिश कर रही है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसियों ने खबर दी है कि सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और जिसे तेहरान ने बंद कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिकी सेना पहले से भी ज्यादा कठोर कार्रवाई करेगी। \यह मामला ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का एक हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और जटिल बना रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों में संघर्ष है। ईरान का दावा है कि वह जलमार्ग को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है, जबकि अमेरिका इसे खुले और सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है। इस तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। सवाल यह भी है कि तनाव के केंद्र में स्थित ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार का क्या होगा, जलडमरूमध्य से सामान्य यातायात कब और कैसे फिर से शुरू होगा, और भविष्य में मिसाइल हमले करने और क्षेत्र में सशस्त्र प्रॉक्सी का समर्थन करने की ईरान की क्षमता का क्या होगा। इस स्थिति ने पश्चिम एशिया में एक बड़े संकट की आशंका पैदा कर दी है, जिससे दुनिया भर के देश प्रभावित हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डोनाल्ड ट्रंप ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य टैंकर टैक्स

United States Latest News, United States Headlines