होर्मुज जलडमरूमध्य पर ट्रंप का दावा: शी जिनपिंग ईरान की स्थिति से खुश, चीन पर टिकी वैश्विक नजरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की खबर से बेहद खुश हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपने कड़े नियंत्रण को दोहराया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने ट्रंप के समुद्री नाकाबंदी के बयान पर पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही केवल निर्धारित रास्तों से और ईरानी अनुमोदन के तहत ही संभव होगी। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित मुलाकात, जिसे पहले टाल दिया गया था, अब चीन में 14-15 मई को होनी तय है। इस मुलाकात को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उत्सुकता है, क्योंकि इसका वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की खबर से अत्यंत प्रसन्न हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह जानकारी साझा की है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही पर तेहरान का कड़ा नियंत्रण रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे चीन ी राष्ट्रपति के साथ अपनी आगामी बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मुलाकात, जो पहले

ईरान के साथ चल रहे तनाव के कारण अप्रैल में होनी थी, अब मई के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। यह टिप्पणी ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ द्वारा ट्रंप पर की गई तीखी आलोचना के बाद आई है। गालिबाफ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रंप के उस बयान का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ एक पूर्ण समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर तेहरान का कड़ा नियंत्रण होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्ग से गुजरने की अनुमति केवल निर्धारित रास्तों से और ईरानी अनुमोदन के तहत ही दी जाएगी। यह बयान ट्रंप द्वारा 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषित करने के बाद आया था कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ एक व्यापक शांति समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा था कि नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से प्रभावी रहेगी, जो केवल ईरान से संबंधित है, जब तक कि ईरान के साथ हमारा लेन-देन 100% पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात अब 14-15 मई को चीन में तय की गई है। पहले यह बैठक अप्रैल में होनी थी, लेकिन ईरान में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के कारण इसे टाल दिया गया था। इस मुलाकात को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है। यह वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पारगमन करता है, और इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप का यह दावा कि शी जिनपिंग ईरान की स्थिति से खुश हैं, चीन और अमेरिका के बीच जटिल संबंधों को और अधिक उजागर करता है। चीन, जो ईरान का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ऐसे में, होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति पर चीन का रुख महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देखना बाकी है कि क्या यह मुलाकात पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने या उसे और बढ़ाने में भूमिका निभाती है। ट्रंप का बयान न केवल अमेरिका-चीन संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है, बल्कि पश्चिम एशिया की बहुआयामी राजनीति को भी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ले आता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर और बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं





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