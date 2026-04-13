होर्मुज पर तनाव: ट्रम्प की ईरान को खुली धमकी, नाकाबंदी के पास आने पर जहाजों को तबाह करने की चेतावनी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नाकाबंदी के पास आने पर जहाजों को नष्ट करने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान की नौसेना को तबाह करने का दावा किया और चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान ी नौसेना के जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के करीब भी आते हैं, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान की नौसेना लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और उसके 158 जहाज समुद्र में नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब केवल कुछ ही फास्ट अटैक शिप्स बचे हैं, जिन्हें अगर अमेरिकी नाकाबंदी के आसपास

देखा गया, तो तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ट्रम्प की यह चेतावनी होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका द्वारा संभावित नाकाबंदी की खबरों के बीच आई है। इस क्षेत्र में जहाजरानी पहले से ही तनावपूर्ण है, क्योंकि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ईरान के किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अमेरिकी हितों के खिलाफ होगी। उन्होंने ईरान को आगाह किया कि नाकाबंदी का उल्लंघन करने या उसके करीब आने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रम्प ने वेनेजुएला में ड्रग तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ भी इसी तरह के कदम उठाने को तैयार है। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि समुद्र के रास्ते अमेरिका में आने वाली अवैध दवाओं को रोकने में उनकी प्रशासन सफल रहा है, और उन्होंने इसे अपनी नीति की बड़ी सफलता बताया। यह चेतावनी ईरान को एक स्पष्ट संदेश देती है कि अमेरिका किसी भी ऐसी कार्रवाई का जवाब देगा जो उसकी नाकाबंदी को चुनौती देगी। इस बीच, ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है और किसी भी संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर मध्य पूर्व में अस्थिरता के खतरे को उजागर किया है, जो पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

होर्मुज जलडमरूमध्य डोनाल्ड ट्रम्प ईरान अमेरिकी नाकाबंदी नौसेना तनाव धमकी राजनीति मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध

United States Latest News, United States Headlines