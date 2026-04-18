अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह बयान ईरान द्वारा जलमार्ग पर कड़े नियंत्रण की घोषणा के बाद आया है, जिसने वैश्विक भू-राजनीति में नई हलचल मचा दी है।

होर्मुज की खाड़ी : शी जिनपिंग बेहद खुश, ट्रंप का बड़ा दावा; दुनिया की निगाहें चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की खबर से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह वक्तव्य ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों के आवागमन पर तेहरान का कड़ा नियंत्रण बना रहेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वे चीनी राष्ट्रपति के साथ

अपनी आगामी बैठक का भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। यह बैठक ईरान के साथ चल रहे तनाव के कारण पहले अप्रैल के लिए निर्धारित थी, जिसे अब मई के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। ट्रंप का यह बयान केवल अमेरिका-चीन संबंधों के भविष्य की ओर ही संकेत नहीं देता, बल्कि यह पश्चिम एशिया की जटिल भू-राजनीतिक स्थिति को भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले आता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर और महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। यह टिप्पणी ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ द्वारा ट्रंप पर की गई आलोचना के प्रतिक्रिया स्वरूप आई है। गालिबाफ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रंप के उस बयान का खंडन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ एक पूर्ण समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन पर तेहरान का कड़ा नियंत्रण रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मार्ग से गुजरने की अनुमति केवल निर्धारित रास्तों से और ईरानी सरकार की पूर्व अनुमति के तहत ही दी जाएगी। यह बयान तब सामने आया जब ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा की थी कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ एक व्यापक शांति समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा था, 'नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से प्रभावी रहेगी, जो केवल ईरान से संबंधित है, जब तक कि ईरान के साथ हमारा लेन-देन 100% पूरा नहीं हो जाता।' ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात अब 14-15 मई को चीन में निर्धारित की गई है। पहले यह बैठक अप्रैल में आयोजित होने वाली थी, लेकिन ईरान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। राजनीतिक, खेल, व्यापार से संबंधित सभी ताजा समाचारों और लाइव अपडेट के लिए बने रहें। हम डेटा संग्रह टूल, जैसे कि कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं





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