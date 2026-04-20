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होर्मुज तनाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल: नाविकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण

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होर्मुज तनाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल: नाविकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण
होर्मुज जलडमरूमध्यविदेश मंत्रालयसमुद्री सुरक्षा
📆20-04-2026 13:50:00
📰Amar Ujala
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खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने होर्मुज में फंसे अपने नाविकों की सुरक्षा और देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अपनी स्पष्ट प्राथमिकताएं और उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी है।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देश पर भारत सरकार इस संवेदनशील स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे नाविकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित

डोभाल का हालिया सऊदी अरब का दौरा इसी कूटनीतिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। भारत लगातार ईरान और अन्य संबंधित देशों के साथ उच्च स्तरीय संवाद बनाए हुए है ताकि समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के साथ इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। भारतीय विदेश सचिव स्तर पर ईरानी राजदूत को तलब कर अपनी गहरी चिंताएं दर्ज कराई गई हैं, जिसके बाद तेहरान ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, होर्मुज के निकट हुई फायरिंग की घटनाओं के बाद भारतीय जहाजों की आवाजाही को लेकर प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए हैं। महानिदेशक शिपिंग के समन्वय से अब तक 2,500 से अधिक नाविकों को सुरक्षित निकाला गया है और किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारतीय बंदरगाहों पर संचालन पूरी तरह सामान्य है और वैश्विक व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला में कोई बड़ी बाधा नहीं आने दी जा रही है। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में पेट्रोलियम मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि देश में गैस और ईंधन की आपूर्ति पर संकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि घरेलू एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू है। व्यावसायिक गैस की आपूर्ति में जो आंशिक व्यवधान आया था, उसे अब 70 प्रतिशत से अधिक बहाल कर दिया गया है। सरकार ने उन राज्यों को विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है जो बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय हैं, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त एलपीजी आवंटित की जा रही है। खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए अपने नागरिकों की सहायता में जुटे हैं। चाहे वह उड़ानों का प्रबंधन हो या वाणिज्य दूतावास सेवाएं, भारत सरकार हर संभव माध्यम से अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह समन्वय भारत की मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति और संकट प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है, जो कठिन समय में भी अपने लोगों और आर्थिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है

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होर्मुज जलडमरूमध्य विदेश मंत्रालय समुद्री सुरक्षा ऊर्जा आपूर्ति अजित डोभाल

 

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