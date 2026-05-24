होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री सुरंगें हटाने की तैयारी

ब्रिटिश नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने की तैयारी कर रही है। ईरान ी सेना ने इजरायली टोही ड्रोन को मार गिराया, ईरान ने इजरायली टोही ड्रोन की मForRow होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों के बेरोकटोक आवाजाही के लिए समुद्री बारूदी सुरंग हटाने की तैयारी कर ली है। जिब्राल्टर में तैनात आरएफए लाइम बे पर सैकड़ों की संख्या में नौसैनिक इस मिशन में हिस्सा लेने की राह देख रहे हैं। ये समुद्री सुरंगें ईरान के साथ युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को आवागमन के लिए सुचारू बनाने के लिए बिछाई गए थीं। ब्रिटिश नौसेना का कहना है कि सभी जहाजों को आइआरजीसी के बताए रूट का पालन करते हुए ही निकलना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बताया है कि इस मिशन को लेकर हमारे साथियों ने स्पष्ट सहमति बनाई है.

ब्रिटिश नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने की तैयारी कर रही है। ईरानी सेना ने इजरायली टोही ड्रोन को मार गिराया, ईरान ने इजरायली टोही ड्रोन की मForRow होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों के बेरोकटोक आवाजाही के लिए समुद्री बारूदी सुरंग हटाने की तैयारी कर ली है। जिब्राल्टर में तैनात आरएफए लाइम बे पर सैकड़ों की संख्या में नौसैनिक इस मिशन में हिस्सा लेने की राह देख रहे हैं। ये समुद्री सुरंगें ईरान के साथ युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को आवागमन के लिए सुचारू बनाने के लिए बिछाई गए थीं। ब्रिटिश नौसेना का कहना है कि सभी जहाजों को आइआरजीसी के बताए रूट का पालन करते हुए ही निकलना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बताया है कि इस मिशन को लेकर हमारे साथियों ने स्पष्ट सहमति बनाई है





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