होर्मुज में टोल वसूली पर अमेरिका की ओमान को सीधी चेतावनी, कड़ी कार्रवाई का दांव

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा प्रस्तावित टोल वसूली प्रणाली के खिलाफ स्पष्ट और सीधा विरोध जताया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को चेतावनी दी कि यदि वह ईरान की मदद करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाया, जिसे अमेरिका टोल वसूली के अवैध माध्यम बताता है। यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा व्यापार और संदरBH के लिए महत्वपूर्ण मार्ग पर नियंत्रण के लिए है।

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल वसूली प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ओमान ने ईरान की मदद करते हुए इस प्रणाली को लागू किया तो अमेरिका उस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की टोल व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सभी लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाएगी जो सीधे या परोक्ष रूप से इस व्यवस्था को लागू कराने में शामिल होंगे। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से ईरान की उन कोशिशों को खारिज करने का अनुरोध किया, जिनका मकसद वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही को बाधित करना है। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओमान को कड़ा बयान दिया था और कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। ओमान को अन्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिका ने बुधवार को ईरान की ' पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ' (PGSA) पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय जहाजों से अवैध टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है और प्राप्त राशि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुंचा रहा है। पीजीसीए को हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अमेरिका ने इसे अपनी 'इकोनॉमिक फ्यूरी' रणनीति का हिस्सा बनाते हुए प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। ईरान और ओमान ने पहले कहा था कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसे 'जिम्मेदार कदम' बताया था और कहा था कि समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जाना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा मान रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए अमेरिका इस पर किसी भी तरह की एकल कंट्रोल की कोशभीष्ट नहीं करना चाहता.

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल वसूली प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ओमान ने ईरान की मदद करते हुए इस प्रणाली को लागू किया तो अमेरिका उस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की टोल व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सभी लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाएगी जो सीधे या परोक्ष रूप से इस व्यवस्था को लागू कराने में शामिल होंगे। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से ईरान की उन कोशिशों को खारिज करने का अनुरोध किया, जिनका मकसद वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही को बाधित करना है। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओमान को कड़ा बयान दिया था और कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। ओमान को अन्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिका ने बुधवार को ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' (PGSA) पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय जहाजों से अवैध टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है और प्राप्त राशि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुंचा रहा है। पीजीसीए को हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अमेरिका ने इसे अपनी 'इकोनॉमिक फ्यूरी' रणनीति का हिस्सा बनाते हुए प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। ईरान और ओमान ने पहले कहा था कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसे 'जिम्मेदार कदम' बताया था और कहा था कि समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जाना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा मान रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए अमेरिका इस पर किसी भी तरह की एकल कंट्रोल की कोशभीष्ट नहीं करना चाहता





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

होर्मुज जलडमरूमध्य टोल वसूली अमेरिका ईरान ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी वैश्विक व्यापार

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

लोग अपनी कारों के लिए क्यों ले रहे हैं BH सीरीज का नंबर, जानिए इसका फायदाBH Series Number Benefits: BH सीरीज का बढ़ता क्रेज दर्शाता है कि लोग अब वाहन रजिस्ट्रेशन में अधिक लचीलापन और सुविधा की ओर ध्यान दे रहे हैं. VIP नंबरों की तरह BH सीरीज भी अब एक नया स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है.....

Read more »

स्पेशल BH सीरिज की नंबर प्लेट के होते हैं बहुत सारे फायदे, ऐसे कर सकते हैं अप्लाईSpecial BH series number plate has many benefits you can apply like this स्पेशल BH सीरिज की नंबर प्लेट के होते हैं बहुत सारे फायदे, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई यूटिलिटीज

Read more »

BH Series: गाड़ी मालिक ध्यान दें! टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना, आ गया नया आदेशपटना में BH सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट! 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। अभी भी 70 छूट का लाभ उठाने के लिए दो दिन का समय है। रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। 2300 बीएच नंबर वाले वाहनों में से कई ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया...

Read more »

BH नंबर प्लेट का क्या है राज! सिर्फ खास लोग ही ले सकते हैं ये वीआईपी सुविधा, जानिए इसके चौंकाने वाले फायदेBH नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को साधारण नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मुकाबले कुछ विशेष तरह की सुविधाएं मिलती हैं.

Read more »

खरीदनी है नई गाड़ी, कैसे मिलेगा BH सीरीज का नंबर, पढ़ें पूरी डिटेलभारत में सरकार की ओर से कुछ समय पहले BH सीरीज नंबर को जारी किया गया है। इस तरह के नंबर प्‍लेट को अपने वाहन के लिए किस तरह लिया जा सकता है। किन लोगों को सरकार की ओर से इस तरह की नंबर प्‍लेट को जारी किया जाता है। किन कागजातों के साथ बीएच सीरीज की नंबर प्‍लेट ली जा सकती है। आइए जानते...

Read more »

BH Series Number Plate: कौन ले सकता है BH नंबर, कितना लगता है टैक्स और कैसे करें आवेदन?BH Series नंबर प्लेट पूरे भारत में वैध है. ट्रांसफरेबल जॉब वाले सरकारी, PSU या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसे बनाया गया है. टैक्स 2 साल के ब्लॉक में देना होता है. आइए, सारे-नफा नुकसान जान लेते हैं.

Read more »