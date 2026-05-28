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होर्मुज में टोल वसूली पर अमेरिका की ओमान को सीधी चेतावनी, कड़ी कार्रवाई का दांव

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होर्मुज में टोल वसूली पर अमेरिका की ओमान को सीधी चेतावनी, कड़ी कार्रवाई का दांव
होर्मुज जलडमरूमध्यटोल वसूलीअमेरिका ईरान
📆28-05-2026 18:27:00
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अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा प्रस्तावित टोल वसूली प्रणाली के खिलाफ स्पष्ट और सीधा विरोध जताया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को चेतावनी दी कि यदि वह ईरान की मदद करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाया, जिसे अमेरिका टोल वसूली के अवैध माध्यम बताता है। यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा व्यापार और संदरBH के लिए महत्वपूर्ण मार्ग पर नियंत्रण के लिए है।

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल वसूली प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ओमान ने ईरान की मदद करते हुए इस प्रणाली को लागू किया तो अमेरिका उस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की टोल व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सभी लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाएगी जो सीधे या परोक्ष रूप से इस व्यवस्था को लागू कराने में शामिल होंगे। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से ईरान की उन कोशिशों को खारिज करने का अनुरोध किया, जिनका मकसद वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही को बाधित करना है। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओमान को कड़ा बयान दिया था और कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। ओमान को अन्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिका ने बुधवार को ईरान की ' पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ' (PGSA) पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय जहाजों से अवैध टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है और प्राप्त राशि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुंचा रहा है। पीजीसीए को हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अमेरिका ने इसे अपनी 'इकोनॉमिक फ्यूरी' रणनीति का हिस्सा बनाते हुए प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। ईरान और ओमान ने पहले कहा था कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसे 'जिम्मेदार कदम' बताया था और कहा था कि समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जाना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा मान रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए अमेरिका इस पर किसी भी तरह की एकल कंट्रोल की कोशभीष्ट नहीं करना चाहता.

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल वसूली प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओमान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ओमान ने ईरान की मदद करते हुए इस प्रणाली को लागू किया तो अमेरिका उस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की टोल व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सभी लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाएगी जो सीधे या परोक्ष रूप से इस व्यवस्था को लागू कराने में शामिल होंगे। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से ईरान की उन कोशिशों को खारिज करने का अनुरोध किया, जिनका मकसद वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही को बाधित करना है। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओमान को कड़ा बयान दिया था और कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। ओमान को अन्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिका ने बुधवार को ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' (PGSA) पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय जहाजों से अवैध टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है और प्राप्त राशि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुंचा रहा है। पीजीसीए को हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अमेरिका ने इसे अपनी 'इकोनॉमिक फ्यूरी' रणनीति का हिस्सा बनाते हुए प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। ईरान और ओमान ने पहले कहा था कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसे 'जिम्मेदार कदम' बताया था और कहा था कि समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जाना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा मान रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए अमेरिका इस पर किसी भी तरह की एकल कंट्रोल की कोशभीष्ट नहीं करना चाहता

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होर्मुज जलडमरूमध्य टोल वसूली अमेरिका ईरान ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी वैश्विक व्यापार

 

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