होर्मुज में फिर बिगड़े हालात: ईरानी सेना ने भारत आ रहे जहाज को बनाया बंधक

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने तीन मालवाहक जहाजों को बंधक बना लिया है और उन पर गोलीबारी की है, जिनमें से एक भारत की ओर जा रहा था। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संघर्षविराम बढ़ाने की घोषणा के बावजूद हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया नहीं है। इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 98 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। ईरान ी सेना ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय जलसीमा में गुजर रहे जहाजों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ईरान ी मीडिया के अनुसार, जहाजों ने सेना की चेतावनियों को अनदेखा किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए जहाजों में एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स शामिल हैं, जिन्हें ईरान ी सेना अपने साथ ले गई है। एक तीसरा जहाज, यूफोरिया, भी हमले का शिकार हुआ और ईरान ी तट पर फंसा हुआ है। ट्रंप ने संघर्षविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की उम्मीद जताई थी ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरान का कहना है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटते, वे किसी भी शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। होर्मुज में बढ़ते तनाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद से 35% तक बढ़ गई हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि यह समुद्री मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है या यहां हमले जारी रहते हैं, तो वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए ईरान से सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की पुष्टि नहीं की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद ही वे वार्ता में शामिल होंगे। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ईरान , लेबनान, इस्राइल और खाड़ी देशों के नागरिक शामिल हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वे दुश्मन को करारा जवाब देंगे और कट्टरपंथी समर्थक रैलियां निकाल रहे हैं। जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समझौता नहीं होता, तब तक यह संघर्ष जारी रहने की आशंका है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने तीन मालवाहक जहाजों को बंधक बना लिया है और उन पर गोलीबारी की है, जिनमें से एक भारत की ओर जा रहा था। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संघर्षविराम बढ़ाने की घोषणा के बावजूद हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया नहीं है। इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 98 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। ईरानी सेना ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय जलसीमा में गुजर रहे जहाजों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ईरानी मीडिया के अनुसार, जहाजों ने सेना की चेतावनियों को अनदेखा किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए जहाजों में एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स शामिल हैं, जिन्हें ईरानी सेना अपने साथ ले गई है। एक तीसरा जहाज, यूफोरिया, भी हमले का शिकार हुआ और ईरानी तट पर फंसा हुआ है। ट्रंप ने संघर्षविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की उम्मीद जताई थी ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरान का कहना है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटते, वे किसी भी शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। होर्मुज में बढ़ते तनाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद से 35% तक बढ़ गई हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि यह समुद्री मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है या यहां हमले जारी रहते हैं, तो वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए ईरान से सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की पुष्टि नहीं की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद ही वे वार्ता में शामिल होंगे। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ईरान, लेबनान, इस्राइल और खाड़ी देशों के नागरिक शामिल हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वे दुश्मन को करारा जवाब देंगे और कट्टरपंथी समर्थक रैलियां निकाल रहे हैं। जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समझौता नहीं होता, तब तक यह संघर्ष जारी रहने की आशंका है





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