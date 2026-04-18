होर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान का पुनः पूर्ण बंदी का एलान, पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक तेल व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में उठाए गए इस कदम से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, और कई देशों ने चिंता व्यक्त की है।
होर्मुज जलडमरूमध्य : ईरान ने पुनः पूर्ण बंदी का किया एलान, पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को तनाव में फिर वृद्धि हुई, जब तेहरान ने विश्व के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए। ईरान ने स्पष्ट किया कि यह कदम अमेरिकी द्वारा ईरान ी बंदरगाहों की नाकाबंदी के प्रत्यक्ष जवाब में उठाया गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने बलपूर्वक कहा कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी
समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पूर्णतः बंद रहेगा। किसी भी जहाज द्वारा यहां से गुजरने का प्रयास दुश्मन की सहायता के रूप में माना जाएगा और उसे सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। यह क्षेत्र वैश्विक तेल व्यापार के एक बड़े हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः यहां उत्पन्न किसी भी प्रकार के तनाव से विश्व स्तर पर ऊर्जा संकट के और गहराने की प्रबल संभावना है। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी नौकाओं ने एक तेल टैंकर पर गोलीबारी की, जबकि एक अन्य कंटेनर जहाज पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए। भारत सरकार ने भी इस घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने ईरान के राजदूत को तलब किया है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तले संचालित होने वाले दो जहाजों पर गोलीबारी की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि ईरान के साथ हुई वार्ता के असफल होने के पश्चात अमेरिका ने यह नाकाबंदी लागू की थी, जिसने दोनों देशों के बीच पहले से ही विद्यमान तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता, आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने घोषणा की है कि उनकी नौसेना किसी भी शत्रु को कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए पूर्णतः तैयार है। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जब तक ईरान वांछित समझौता नहीं कर लेता, तब तक यह नाकाबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पुनः आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर है, जिसके कारण वह तत्काल किसी नई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम किसी भी स्थिति में अमेरिका को नहीं सौंपेगा, जबकि अमेरिका इस बात पर अडिग है कि वह ईरान पर अपना दबाव बनाए रखेगा। यह स्थिति पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना रही है, तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर बारीकी से नजर रखे हुए है
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