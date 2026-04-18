होर्मुज जलडमरूमध्य: खुला या बंद? ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग जारी

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की घोषणा के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने की चेतावनी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। ट्रैकिंग डेटा सीमित आवाजाही का संकेत दे रहा है, और ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठा बताते हुए अपनी शर्तें स्पष्ट की हैं।
ईरान ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए फिर से खोलने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद देते हुए इसकी पुष्टि की, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के साथ कोई शांति समझौता नहीं होने तक ईरान ी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। हालांकि, विभिन्न ट्रैकिंग डेटा स्रोतों से प्राप्त जानकारी इसके विपरीत संकेत देती है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट की स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है और इस महत्वपूर्ण
शिपिंग मार्ग से जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित है। इस बीच, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का खंडन करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा। गालिबाफ ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घंटे के भीतर सात दावे किए, जिनमें से सभी झूठे निकले। उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना या बंद होना सोशल मीडिया पर तय नहीं होगा, बल्कि यह जमीनी हकीकत पर निर्भर करेगा। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह दावा किया था कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भविष्य में कभी भी बंद न करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ एक व्यापक समझौता नहीं हो जाता। हालांकि, ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अमेरिकी नाकाबंदी बनी रहती है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा। गालिबाफ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से छह मुख्य बिंदुओं में ट्रंप के बयानों का खंडन किया। पहले बिंदु में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एक घंटे के भीतर किए गए सात दावे पूरी तरह से झूठे थे। दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा कि इन झूठों के आधार पर न तो युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है और न ही बातचीत में कोई सफलता मिल सकती है। तीसरे बिंदु में उन्होंने स्पष्ट किया कि नाकाबंदी जारी रहने पर होर्मुज जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा। चौथे बिंदु में उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन केवल 'निर्धारित मार्ग' के अनुसार और 'ईरान की अनुमति' से ही संभव होगा। पांचवें बिंदु में उन्होंने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुले रहने या बंद रहने और इससे संबंधित नियमों का निर्धारण जमीनी परिस्थितियों द्वारा किया जाएगा, न कि सोशल मीडिया द्वारा। छठे और अंतिम बिंदु में उन्होंने कहा कि मीडिया युद्ध और जनमत को प्रभावित करना युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन ईरानी राष्ट्र इन रणनीतियों से प्रभावित होने वाला नहीं है। गालिबाफ ने यह भी सलाह दी कि बातचीत से संबंधित सच्ची और सटीक जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के नवीनतम साक्षात्कारों को पढ़ना चाहिए। इससे भी पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लेबनान में लागू युद्धविराम के मद्देनजर, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग, युद्धविराम की शेष अवधि तक, पूर्व-निर्धारित समन्वित मार्ग पर पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाद में, ईरान के सरकारी टीवी ने एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि इन जहाजों का गुजरना एक निर्दिष्ट मार्ग से ही होगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि इस जलडमरूमध्य से सैन्य जहाजों के गुजरने पर अभी भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इस प्रकार, होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में स्थिति जटिल बनी हुई है, जिसमें ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बयानों का आदान-प्रदान जारी है, जबकि जमीनी स्तर पर जहाजों की आवाजाही सीमित दिखाई दे रही है। यह तनावपूर्ण स्थिति वैश्विक तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है
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