होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बीच भारतीय टैंकर 'देश गरिमा' सुरक्षित पार

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालिया गोलीबारी की घटनाओं के बावजूद, भारतीय कच्चे तेल के टैंकर 'देश गरिमा' ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इस घटना ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी थीं, जिसके चलते ईरान के राजदूत को तलब किया गया था।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, भारत का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ है। भारत-ईरान संबंधों में आई कड़वाहट के बावजूद, कच्चे तेल से लदा भारतीय टैंकर ' देश गरिमा ' ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लिया है। यह घटना तब और भी अहम हो जाती है, जब हाल ही में इसी जलमार्ग से गुजरने वाले दो अन्य भारतीय जहाजों को अप्रत्याशित गोलीबारी का सामना करना पड़ा था और उन्हें फारस की खाड़ी में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस घटना के बाद, भारत ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अपनी
गंभीर चिंता ईरान के समक्ष उठाई थी। सरकारी सूत्रों से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार, कच्चे तेल से लदा टैंकर 'देश गरिमा' 18 अप्रैल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने में सफल रहा। इस टैंकर के 22 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इस जहाज पर कुल 31 भारतीय नाविक सवार थे, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। भारतीय नौवहन निगम (SCI) के स्वामित्व वाला यह टैंकर, मार्च की शुरुआत से इस जलडमरूमध्य को पार करने वाला 10वां भारतीय ध्वज वाला जहाज है। यह घटना इस क्षेत्र में समुद्री यातायात के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, और 'देश गरिमा' की सुरक्षित यात्रा भारत के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। हाल की घटनाओं ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे पहले, तेल टैंकर 'समनार हेराड' और बल्क कैरियर 'जग अर्नव' ने पिछले 24 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय गोलीबारी की घटनाओं की सूचना दी थी। इन घटनाओं के चलते दोनों जहाजों को फारस की खाड़ी में वापस लौटना पड़ा था। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इन गोलीबारी की घटनाओं में चालक दल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। इसके अलावा, समुद्री जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले प्रतिष्ठित पोर्टल 'मरीनट्रैफिक' के अनुसार, तेल टैंकर 'देश वैभव' और 'देश विभोर' ने भी इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के पास अपना मार्ग बदल दिया था। इन घटनाओं के बाद, फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की कुल संख्या घटकर 14 रह गई थी, जो एक चिंताजनक संकेत था। इन घटनाओं के प्रत्युत्तर में, भारत सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। भारत के विदेश सचिव ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया और होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई गोलीबारी की घटनाओं पर भारत की 'गहरी चिंता' व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और उन पर सवार नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। विदेश मंत्रालय ने ईरान से आग्रह किया कि वह भारत की स्थिति को अपने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए और इस मार्ग से भारत जाने वाले जहाजों के लिए सुगम आवाजाही की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन जानकारी के अनुसार, भारत में नियुक्त इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत को कल विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाया गया था। बैठक के दौरान, विदेश सचिव ने होर्मुज जलडमरूमध्य में दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता साझा की। विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य से भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया को शीघ्र बहाल करें। यह ध्यान देने योग्य है कि जिन जहाजों पर हालिया घटनाएं हुईं, उनमें से 'देश वैभव' और 'देश विभोर' सार्वजनिक उपक्रम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के स्वामित्व वाले जहाज हैं। वहीं, 'सनमार हेराल्ड' का संचालन सनमार शिपिंग द्वारा और 'जग अर्नव' का संचालन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी द्वारा किया जाता है। इन घटनाओं ने पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के समुद्री व्यापार पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को उजागर किया है
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