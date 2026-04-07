होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध का साया: फंसे भारतीय नाविकों का संघर्ष

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, में युद्ध जैसी स्थिति के कारण फंसे भारतीय नाविकों की पीड़ा और कठिनाइयों पर एक रिपोर्ट। नाविकों को भारी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कंपनियों का दबाव, मिसाइलों का खतरा और आपूर्ति में व्यवधान शामिल हैं।

दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गो में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य , वर्तमान में युद्ध के साये में है। तेल और गैस की आपूर्ति के लिए आवश्यक यह मार्ग पिछले एक महीने से खतरे में है। वहां फंसे भारतीय नाविक ों के अनुभव स्थिति की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। डर, दबाव और अनिश्चितता के बीच, उनका जीवन अब हर पल जोखिम में है। कई कंपनियां अपने जहाज ों पर दबाव बना रही हैं कि वे अपना सिग्नल बंद कर दें और होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने की कोशिश करें। स्थिति इतनी खराब है कि कई जहाज अंधेरे में यह मार्ग पार

करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जहाज एआईएस (ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) बंद कर देते हैं, जो जहाज के स्थान और नेविगेशन के लिए आवश्यक है। एआईएस बंद होने पर, जहाज चार्ट और कंपास का उपयोग करके मार्ग निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि यह यात्रा अब तकनीक पर नहीं, बल्कि भाग्य पर निर्भर है।\मर्चेंट नेवी अधिकारियों ने बताया कि छोटी कंपनियां अपने कर्मचारियों पर जोखिम लेने का दबाव बना रही हैं। यहां तक कि उन्हें भविष्य में नौकरी से वंचित करने की धमकी भी दी जा रही है। इस स्थिति में, जो नाविक अभी घर पर हैं, वे समुद्र में जाने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों के पास 700-800 जहाज होते हैं, इसलिए अगर कुछ जहाज फंस भी जाएं तो वे घबराते नहीं हैं। लेकिन छोटी कंपनियों के पास केवल 2-4 जहाज होते हैं। इस स्थिति में, एक भी जहाज फंस जाने पर, कंपनी पर दबाव बढ़ जाता है। इंडिया टुडे से बात करते हुए, कैप्टन राम कपूर ने इस मार्ग की भयावहता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में बढ़ते संघर्ष के बीच, यह क्षेत्र दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग मार्गों में बदल गया है। लगभग 28 वर्षों से समुद्र में काम कर रहे इस कप्तान ने बताया कि मिसाइलें हमारे सिर के ऊपर से गुजरती रहती हैं। 30-40 मिनट में 120 से 130 धमाके हुए। हर पल ऐसा लगता है कि अगला धमाका हमारे जहाज के पास होगा। उनका जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पास खड़ा है, जहां से दुनिया में बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति होती है। लेकिन फिलहाल 3000 से ज्यादा जहाज वहां फंसे हुए हैं और भारी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा है।\कैप्टन के अनुसार, उनकी चार महीने की ड्यूटी अब पांच महीने से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक व्यापार की रीढ़ हैं, हमारा काम आपूर्ति को बनाए रखना है, लेकिन मौजूदा हालात में यह जिम्मेदारी अब जान जोखिम में डालने जैसी हो गई है। कुल्लू-मनाली के रहने वाले इस कप्तान का कहना है कि वह अप्रैल के मध्य तक घर लौटने वाले थे, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा। समुद्री मार्ग बंद हैं और हवाई अड्डे भी ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम हर अपडेट पर नजर रखते हैं, लेकिन जमीन पर हालात हर दिन बदल रहे हैं। अंत में, उनकी एक ही अपील है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द शांत किया जाए और नाविकों को इसका शिकार न बनने दिया जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक भारतीय मर्चेंट नेवी नाविक दावा करता है कि उसके जहाज के पास भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी नजर आई। वीडियो में, वह इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहता है कि हमारी चारों ओर से सुरक्षा की जा रही है। वास्तव में, स्थिति को देखते हुए, भारत ने इस क्षेत्र में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है और कई युद्धपोत भी भेजे हैं, ताकि व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिल सके





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