होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना: भारतीय व्यापार के लिए राहत की लहर

ईरान पर हमलों के बाद बंद किया गया होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है। 41 जहाज, जिनमें कच्चा तेल, उर्वरक और एलपीजी लदे हैं, अब अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और फ्रेट दरों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से भारतीय तेल कंपनियों, आयात कों और निर्यात कों को बड़ी राहत मिली है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के जवाब में ईरान द्वारा जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया था, जिससे दुनिया के 20% तेल और लगभग एक तिहाई गैस की आपूर्ति बाधित हो गई थी। अब, जलडमरूमध्य के फिर से खुल जाने से वैश्विक व्यापार को सामान्य होने की उम्मीद है। भारत की ओर आने वाले 41 जहाज, जिनमें कच्चा तेल , एलपीजी, उर्वरक और एलएनजी लदे हुए हैं, अब इस महत्वपूर्ण मार्ग को पार करने के लिए तैयार हैं। इन

जहाजों में 26 विदेशी और 15 भारतीय हैं। विशेष रूप से, एक दर्जन से अधिक जहाजों में भारत के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक भरा हुआ है, जो खरीफ की बुवाई के लिए आवश्यक है। भारतीय जहाजों में 10 कच्चे तेल, चार एलपीजी और तीन एलएनजी ले जा रहे हैं। जलडमरूमध्य के खुलने की घोषणा के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 9% से अधिक गिरकर 90.38 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड 11.45% की गिरावट के साथ 83.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। पिछले नौ कारोबारी दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 30% से अधिक की गिरावट देखी गई है। जानकारों का मानना है कि इस गिरावट से फ्रेट दरों में भी कमी आएगी, जिससे सभी क्षेत्रों को लाभ होगा। निर्यातकों को उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अमृतसर स्थित डीआरआरके फूड्स के एमडी अमित मारवाह ने पश्चिम एशिया से मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है। उनकी कंपनी का 18,000 टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ था, जिसके अब आगे बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम एशिया से थोक मांग की उम्मीद कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से फ्रेट दरों में कमी आने की उम्मीद है। पहले कंपनी जेद्दा पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए प्रति कंटेनर 700 डॉलर का भुगतान कर रही थी, लेकिन ईरान युद्ध के कारण यह दर चार से पांच गुना बढ़ गई थी। निर्यातकों के संगठन फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि इससे न केवल पश्चिम एशिया को सामान भेजना संभव होगा, बल्कि यूरोप भेजने के लिए भी मार्ग छोटा हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि लगभग दो दर्जन जहाज मध्य पूर्व जाने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर खड़े हैं। एक सरकारी बंदरगाह अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब अधिक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरेंगे। जहाजों को होर्मुज के पश्चिम से भारत पहुंचने में चार से छह दिन लगते हैं। होर्मुज के खुलने से बड़ी राहत मिलेगी, खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम होगा। पकिस्तान के एक टैंकर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को दो बार पार करके इतिहास रचा है, जिसे ईरान और अमेरिका दोनों ने सराहा है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव के बावजूद व्यापारिक मार्ग के महत्व को दर्शाता है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तकरार के बाद 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया था, लेकिन अब इसके खुलने से राहत मिली है। होर्मुज के पार 41 जहाज भारत आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें 15 भारतीय और 26 विदेशी जहाज शामिल हैं। एक दर्जन से अधिक जहाजों में उर्वरक है, जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारतीय जहाजों में 10 में कच्चा तेल, 4 में एलपीजी और 3 में एलएनजी लदी है। इस स्थिति के सामान्य होने से कई फायदे होंगे। अमित मारवाह के अनुसार, पश्चिम एशिया से बल्क मांग बढ़ेगी और फ्रेट दरों में कमी आएगी। पहले जो दरें चार से पांच गुना तक बढ़ गई थीं, उनमें अब कमी आने की उम्मीद है। अजय सहाय ने यूरोप तक माल भेजने के लिए मार्ग छोटा होने का भी उल्लेख किया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह घटनाक्रम वैश्विक तेल और गैस बाजार में स्थिरता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। होर्मुज जलडमरूमध्य मध्य पूर्व से दुनिया के अन्य हिस्सों तक ऊर्जा पहुंचाने का एक प्रमुख मार्ग है, और इसका बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय था। इसके फिर से खुलने से न केवल भारत बल्कि अन्य देश भी राहत की सांस ले रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता और परस्पर निर्भरता को भी रेखांकित करता है





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होर्मुज जलडमरूमध्य तेल आयात निर्यात ईरान

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