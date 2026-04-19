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होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय तेल टैंकरों पर ईरानी नौसेना की फायरिंग: भारत का कड़ा रुख

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होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय तेल टैंकरों पर ईरानी नौसेना की फायरिंग: भारत का कड़ा रुख
स्ट्रेट ऑफ होर्मुजईरानी नौसेनाभारतीय तेल टैंकर
📆19-04-2026 12:56:00
📰NBT Hindi News
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच ईरानी नौसेना द्वारा भारतीय तेल टैंकरों पर की गई फायरिंग के बाद भारत ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इसके गंभीर परिणाम होंगे।

मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया घटनाओं के कारण तनाव काफी बढ़ गया है। ईरानी नौसेना द्वारा भारतीय तेल टैंकर ों पर की गई फायरिंग ने भारत को कड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भी भारतीय चालक दल को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र की अस्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर 'जग अर्णव' और 'सनमार हेराल्ड' पर ईरानी नौसेना ने गोलीबारी की। इस फायरिंग के दौरान एक जहाज के केबिन की खिड़की टूट गई, लेकिन सौभाग्यवश किसी भी चालक दल सदस्य को कोई चोट नहीं आई। इस घटना ने वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग पर सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहां से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल का परिवहन होता है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की अस्थिरता का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

इस घटना के तुरंत बाद, भारत ने ईरान को एक कड़ा संदेश भेजा है। नई दिल्ली ने तेहरान को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि भारत ने ईरान को संकेत दिया है कि यदि ऐसे कदम दोहराए जाते हैं, तो इसके गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले को लेकर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और भारत में ईरानी दूतावास के बीच कुछ मतभेद हैं। IRGC की ओर से ऐसी मांगें की जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाए। हालांकि, भारत ने ऐसे किसी भी दबाव या अनुचित मांग को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है, और अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है।

गोलीबारी की इस घटना के बाद, दोनों प्रभावित भारतीय जहाजों को ओमान के उत्तर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दोनों जहाज अपने साथ लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे थे, और इस घटना ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया और इस मामले पर गहरा विरोध व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती है। भारत ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की उम्मीद जताई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और समुद्री व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ता तनाव क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना रहा है, और वैश्विक शक्तियों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है।

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