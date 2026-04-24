होर्मुज से इतर तेल-गैस निर्यात मार्गों की तलाश में खाड़ी देश

पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न तनाव के कारण तेल और गैस निर्यातक देशों ने वैकल्पिक निर्यात मार्गों की तलाश तेज कर दी है। खाड़ी देश नए और स्थायी निर्यात मार्गों को विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं।

पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच तेल और गैस निर्यात क देशों ने अब वैकल्पिक मार्गों की तलाश तेज कर दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य , जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, में किसी भी तरह की बाधा आने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है। इस स्थिति को देखते हुए, खाड़ी देश नए और स्थायी निर्यात मार्गों को विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। वर्तमान में मौजूद पाइपलाइन विकल्प सीमित क्षमता के कारण पूरी तरह से जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे नए मार्गों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइनें तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्षमता होर्मुज जलडमरूमध्य की तुलना में काफी कम है। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की हबशान-फुजैराह पाइपलाइन होर्मुज को बायपास करती हैं। सऊदी की पाइपलाइन फारस की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि यूएई की पाइपलाइन फुजैराह बंदरगाह तक जाती है। इन दोनों पाइपलाइनों की संयुक्त अतिरिक्त क्षमता लगभग 3.

5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कि होर्मुज से प्रतिदिन गुजरने वाले लगभग 20 मिलियन बैरल तेल की तुलना में बहुत कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को रणनीतिक दबाव के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति लंबे समय में उसके प्रभाव को कमजोर कर सकती है, क्योंकि खाड़ी देश अब स्थायी रूप से नए निर्यात मार्ग विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने भी इस जलमार्ग को शांति वार्ताओं में दबाव के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति पैदा कर दी है। अटलांटिक काउंसिल की वरिष्ठ सलाहकार मैसून काफाफी के अनुसार, होर्मुज से जुड़े जोखिम दशकों से ज्ञात थे और यह दुनिया का सबसे अधिक अध्ययन किया गया ऊर्जा चोकपॉइंट रहा है। हालांकि, इतने बड़े निवेश को उचित ठहराने लायक नहीं माना गया था, क्योंकि यह माना जाता था कि कोई भी पक्ष पूर्ण बंदी जैसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अब इस धारणा में बदलाव आ रहा है और खाड़ी देश दीर्घकालिक समाधान की तलाश में हैं। इस संदर्भ में, नए पाइपलाइन मार्गों का निर्माण, तेल भंडारण सुविधाओं का विकास और वैकल्पिक परिवहन साधनों की खोज जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन नए मार्गों को विकसित करने में लगने वाला समय और लागत काफी अधिक हो सकती है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। इसके अतिरिक्त, इन वैकल्पिक मार्गों के विकास से तेल उत्पादक देशों की निर्भरता कम होगी और वे भू-राजनीतिक जोखिमों से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे। यह स्थिति वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में भी मदद कर सकती है





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