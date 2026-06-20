होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से बंद, अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद

ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद यह फैसला लिया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के भरोसा तोड़ने और लेबनान में इजरायल के युद्धविराम का उल्लंघन करने के कारण होर्मुज को बंद किया गया है।
अमेरिका - ईरान समझौते के बावजूद, ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका - ईरान के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने होर्मुज को खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते फिर एक बार होर्मुज बंद कर दिया है। ईरान ी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने फिर एक बार होर्मुज बंद करने का फैसला लिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के भरोसा तोड़ने और लेबनान में इजरायल के युद्धविराम का उल्लंघन करने के कारण होर्मुज को बंद किया गया है। ईरान ी सेना का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हमला किया है, जो कि युद्धविराम का लगातार उल्लंघन है। इसी को देखते हुए होर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरान ी सेना के दावे के साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का होर्मुज को लेकर बयान भी सामने आया है। वेंस का कहना है कि 'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान होर्मुज को बंद कर रहा है।' अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वे ईरान के साथ बातचीत के लिए अगले कुछ दिनों में जेनेवा जाएंगे। उन्होंने बातचीत में हो रही प्रगति को लेकर उम्मीद जताई और भरोसा दिलाया कि हाल ही में घोषित युद्धविराम को बनाए रखा जा सकता है। जेडी वेंस ने बताया, ' ईरान के साथ बातचीत चल रही है। इसके लिए अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले से ही ईरान के साथ बातचीत के लिए जेनेवा में मौजूद हैं।' अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि ईरान डील को बर्बाद कर सकता है इजरायल, ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया योद्ध.
अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद, ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका-ईरान के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने होर्मुज को खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते फिर एक बार होर्मुज बंद कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने फिर एक बार होर्मुज बंद करने का फैसला लिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के भरोसा तोड़ने और लेबनान में इजरायल के युद्धविराम का उल्लंघन करने के कारण होर्मुज को बंद किया गया है। ईरानी सेना का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हमला किया है, जो कि युद्धविराम का लगातार उल्लंघन है। इसी को देखते हुए होर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरानी सेना के दावे के साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का होर्मुज को लेकर बयान भी सामने आया है। वेंस का कहना है कि 'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान होर्मुज को बंद कर रहा है।' अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वे ईरान के साथ बातचीत के लिए अगले कुछ दिनों में जेनेवा जाएंगे। उन्होंने बातचीत में हो रही प्रगति को लेकर उम्मीद जताई और भरोसा दिलाया कि हाल ही में घोषित युद्धविराम को बनाए रखा जा सकता है। जेडी वेंस ने बताया, 'ईरान के साथ बातचीत चल रही है। इसके लिए अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले से ही ईरान के साथ बातचीत के लिए जेनेवा में मौजूद हैं।' अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि ईरान डील को बर्बाद कर सकता है इजरायल, ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया योद्ध
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