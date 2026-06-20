होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद: भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पर खतरा

ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का आदेश देने से वैश्विक ऑयल बाजार में सनसनी मची है। लगभग 88% कच्चा तेल आयात करने वाले भारत के लिए यह आर्थिक चुनौती बन सकती है। आईएएस एक्सपर्ट का विश्लेषण।

होर्मुज खाड़ी को फिर से बंद करने की घोषणा करते हुए ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह कदम वैश्विक ऑयल बाजार में सनसनी फिर से मचा चुका है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी ट्रान्सिट कॉरिडोर में से एक है, जिसमें प्रचंड कच्चा तेल और एलएनजी आयात-निर्यात होता है। इससे जुड़े किसी भी तरह की रुकावट का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ईरान ी सैन्य ने इस आदेश को अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों का पालन न करने और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य कार्यवाहियों के जवाब में दिया बताया है। इन घटनाओं के बाद कुंवारी तीखी खबर सस्पेंस मचाई हुई थी कि होर्मुज खुल चुका है या बंद है, जिससे ऑयल कीमतों में अस्थिरता बनी रही। भारत के लिए यह घटनाएं चिंता का विषय हैं क्योंकि यह देश अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल और करीब 60% एलपीजी आयात करता है। होर्मुज का बंद होना अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा देगा, जिससे भारत का आयात बिल और चालू खाते का घाटा गहराएगा। यह स्थिति देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की दरों में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे थोक और खुदरा महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा, भारत ीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका - ईरान तनाव में घटी और बढ़ती कीमतें भारत की रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती बनती हैं। होर्मुज का पेच दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर महत्व रखता है और इसके बंद होने से वैश्व维克 व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में जटिल हस्तक्षेप आ सकते हैं। विश्व स्तरीय शिपिंग कंपनियों के लिए यह एक बड़ी आपूर्ति चुनौती है और अंतत: उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली लागत बढ़ने से वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। ईरान की इस हस्तक谱写ी ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक उनके कमी जितनी भी होती है, उन्हें कई बार पुस्तक की धन के लिए दी गई है। अमेरिका और ईरान की सीमित संवाद चली रहती है और दोनों देशों के Rajकंटrological संभावनाएं मौन रहती हैं। यह संघर्ष दक्षिण पर्शियन खाड़ी में शांति को कमजोर करता है और कई अन्य देशों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। ऐसे में विश्व समुदाय को समाधान की तलाश में मिले एक समझौते को सुविधाजनक रखना चाहिए, ताकि एनर्जी सीजनल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके.

होर्मुज खाड़ी को फिर से बंद करने की घोषणा करते हुए ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह कदम वैश्विक ऑयल बाजार में सनसनी फिर से मचा चुका है। होर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी ट्रान्सिट कॉरिडोर में से एक है, जिसमें प्रचंड कच्चा तेल और एलएनजी आयात-निर्यात होता है। इससे जुड़े किसी भी तरह की रुकावट का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ईरानी सैन्य ने इस आदेश को अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों का पालन न करने और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य कार्यवाहियों के जवाब में दिया बताया है। इन घटनाओं के बाद कुंवारी तीखी खबर सस्पेंस मचाई हुई थी कि होर्मुज खुल चुका है या बंद है, जिससे ऑयल कीमतों में अस्थिरता बनी रही। भारत के लिए यह घटनाएं चिंता का विषय हैं क्योंकि यह देश अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल और करीब 60% एलपीजी आयात करता है। होर्मुज का बंद होना अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा देगा, जिससे भारत का आयात बिल और चालू खाते का घाटा गहराएगा। यह स्थिति देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की दरों में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे थोक और खुदरा महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका-ईरान तनाव में घटी और बढ़ती कीमतें भारत की रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती बनती हैं। होर्मुज का पेच दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर महत्व रखता है और इसके बंद होने से वैश्व维克 व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में जटिल हस्तक्षेप आ सकते हैं। विश्व स्तरीय शिपिंग कंपनियों के लिए यह एक बड़ी आपूर्ति चुनौती है और अंतत: उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली लागत बढ़ने से वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। ईरान की इस हस्तक谱写ी ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक उनके कमी जितनी भी होती है, उन्हें कई बार पुस्तक की धन के लिए दी गई है। अमेरिका और ईरान की सीमित संवाद चली रहती है और दोनों देशों के Rajकंटrological संभावनाएं मौन रहती हैं। यह संघर्ष दक्षिण पर्शियन खाड़ी में शांति को कमजोर करता है और कई अन्य देशों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। ऐसे में विश्व समुदाय को समाधान की तलाश में मिले एक समझौते को सुविधाजनक रखना चाहिए, ताकि एनर्जी सीजनल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके





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