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होर्मुज बंद से पहले भारतीय टैंकर होर्मुज से गुजर गए

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होर्मुज बंद से पहले भारतीय टैंकर होर्मुज से गुजर गए
होर्मुज बंदभारतीय टैंकरक्रूड ऑयल
📆20-06-2026 16:54:00
📰NBT Hindi News
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भारतीय झंडे वाले तीन क्रूड ऑयल टैंकर होर्मुज से गुजर चुके हैं और अब भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इन टैंकरों पर 8.6 लाख टन से ज्‍यादा कच्‍चा तेल लदा है।

ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय झंडे वाले तीन क्रूड ऑयल टैंकर इस घोषणा से पहले ही होर्मुज से गुजर चुके हैं। ये टैंकर पर 8.6 लाख टन से ज्‍यादा कच्‍चा तेल लदा है। ये टैंकर अब भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड शामिल हैं। इन टैंकरों के आने वाले दिनों में गुजरात और ओडिशा के बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। देश वैभव 24 जून को गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचेगा, जबकि देश विभोर 24 जून को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा। सनमार हेराल्ड 1 जुलाई को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचेगा। ये टैंकर भारतीय क्रू सदस्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इन पर 30 से 37 भारतीय क्रू सदस्य हैं। होर्मुज स्‍ट्रेट से इन टैंकरों का सुरक्षित गुजरना ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने दोबारा इस चोकपाइंट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर सीजफायर के उल्‍लंघन का आरोप लगाया है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट पश्चिम एशिया की घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यह संकरा जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट में से एक है जहां से दुनिया भर में कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारतीय झंडे वाले टैंकरों की यह आवाजाही दिखाती है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और शिपिंग में रुकावट की चिंताओं के बावजूद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी है.

ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय झंडे वाले तीन क्रूड ऑयल टैंकर इस घोषणा से पहले ही होर्मुज से गुजर चुके हैं। ये टैंकर पर 8.6 लाख टन से ज्‍यादा कच्‍चा तेल लदा है। ये टैंकर अब भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड शामिल हैं। इन टैंकरों के आने वाले दिनों में गुजरात और ओडिशा के बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। देश वैभव 24 जून को गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचेगा, जबकि देश विभोर 24 जून को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा। सनमार हेराल्ड 1 जुलाई को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचेगा। ये टैंकर भारतीय क्रू सदस्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इन पर 30 से 37 भारतीय क्रू सदस्य हैं। होर्मुज स्‍ट्रेट से इन टैंकरों का सुरक्षित गुजरना ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने दोबारा इस चोकपाइंट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर सीजफायर के उल्‍लंघन का आरोप लगाया है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट पश्चिम एशिया की घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यह संकरा जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट में से एक है जहां से दुनिया भर में कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारतीय झंडे वाले टैंकरों की यह आवाजाही दिखाती है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और शिपिंग में रुकावट की चिंताओं के बावजूद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी है

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होर्मुज बंद भारतीय टैंकर क्रूड ऑयल होर्मुज स्‍ट्रेट ईरान अमेरिका इजरायल ग्लोबल एनर्जी मार्केट

 

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