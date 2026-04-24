होर्मुज से इतर रास्तों की तलाश में तेल-गैस निर्यातक

पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न तनाव के कारण तेल और गैस निर्यातक देशों ने वैकल्पिक निर्यात मार्गों की तलाश तेज कर दी है। खाड़ी देश नए और स्थायी मार्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके।

पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच तेल और गैस निर्यात क देशों ने वैकल्पिक मार्ग ों की तलाश में तेज़ी दिखाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य , जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, में किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इस स्थिति को देखते हुए, खाड़ी देश अब नए और स्थायी निर्यात मार्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूद पाइपलाइन विकल्प सीमित क्षमता के कारण पूरी तरह से आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे नए मार्गों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने के बाद सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) और अन्य तेल उत्पादक देशों ने वैकल्पिक निर्यात मार्गों की खोज में गति ला दी है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन इसी समुद्री मार्ग से होता है, इसलिए इसके बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइनें मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्षमता होर्मुज जलडमरूमध्य की तुलना में बहुत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान द्वारा होर्मुज को रणनीतिक दबाव के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने से दीर्घकाल में इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है, क्योंकि खाड़ी देश अब स्थायी रूप से नए निर्यात मार्ग विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया के तेल और गैस उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्ग ों की तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी व्यावसायिक यातायात के लिए लगभग बंद है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस जलमार्ग को शांति वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह स्थिति ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता और अस्थिरता को बढ़ा रही है। अटलांटिक काउंसिल की वरिष्ठ सलाहकार मैसून काफाफी का कहना है कि होर्मुज से जुड़े जोखिम दशकों से ज्ञात थे और यह दुनिया का सबसे अधिक अध्ययन किया गया ऊर्जा चोकपॉइंट रहा है। हालांकि, इतने बड़े निवेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे, क्योंकि यह माना जाता था कि कोई भी पक्ष पूर्ण बंदी जैसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में, यह धारणा गलत साबित हो रही है। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की हबशान-फुजैराह पाइपलाइन होर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करती हैं। सऊदी की पाइपलाइन फारस की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि यूएई की पाइपलाइन फुजैराह बंदरगाह तक जाती है। इन दोनों पाइपलाइनों की संयुक्त अतिरिक्त क्षमता लगभग 3.

5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो होर्मुज से पहले गुजरने वाले लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की तुलना में काफी कम है। इसलिए, नए और अधिक क्षमता वाले मार्गों का विकास आवश्यक है। इस संदर्भ में, खाड़ी देशों द्वारा नए पाइपलाइन और अन्य परिवहन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें भूमि आधारित मार्ग और अन्य समुद्री मार्ग शामिल हैं। यह प्रयास वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से निपटने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस स्थिति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने और ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए





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