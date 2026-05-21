हो सकता है भारी बारिश, मौसम विभाग ने प्री-मानसून सेलिब्रेट करते हुए जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्री-मानसून के साथ-साथ कैम्पॉस्टोन थ्रेड सक्रिय होने से उत्तरी और पूर्वी राज्यों में बारिश का अलर्ट है। बारिश के दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने के साथ हुई कई घटनाओं का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राज्यों में 21, 22 और 23 मई तक भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। बारिश के दौरान हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह मौसम पूर्वानुमान में 21, 22 और 23 मई के लिए जारी किया गया है। इससे पहले देश में प्री-मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून भी आने का पूर्वानुमान है। पिछले साल हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश को देखते हुए इस साल भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राज्यों में 21, 22 और 23 मई तक भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। बारिश के दौरान हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह मौसम पूर्वानुमान में 21, 22 और 23 मई के लिए जारी किया गया है। इससे पहले देश में प्री-मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून भी आने का पूर्वानुमान है। पिछले साल हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश को देखते हुए इस साल भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है
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