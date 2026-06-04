हौजरानी अग्निकांड के बाद होटल बंद होने से मरीजों के परिजनों की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली के हौजरानी में अवैध होटल में आग लगने के बाद प्रशासन ने आसपास के सभी होटलों को बंद कर दिया है। इससे मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को वैकल्पिक आवास की तलाश में परेशानी हो रही है। रूम स्टे के किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित हौजरानी इलाके में एक अवैध होटल में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आसपास के सभी होटलों को तत्काल प्रभाव से खाली कराने का आदेश दिया है। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मैक्स अस्पताल के सामने हाजी अब्बास पार्क से लेकर आरके एजेंसी रेड लाइट तक फैले करीब 22 होटलों को बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इनमें से अधिकांश होटल अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। प्रशासन ने होटल संचालकों को अगले आदेश तक प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और नगर निगम की संयुक्त टीमें अब सभी होटलों की विस्तृत जांच करेंगी। जांच में सुरक्षा मानकों और अन्य नियमों का पालन करने वाले होटलों को ही दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस कार्रवाई से सबसे अधिक परेशानी मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों और तीमारदारों को झेलनी पड़ रही है। ये लोग दूसरे देशों और राज्यों से इलाज के लिए आते हैं और अक्सर इन्हीं होटलों में ठहरते थे। अब अचानक होटल बंद होने के बाद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करनी पड़ रही है। कई परिजनों को हौजरानी गांव और आसपास के इलाकों में बने रूम स्टे का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से अपने भतीजे के इलाज के लिए आए विवेक ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से एक होटल में ठहरे थे जिसका किराया दो हजार रुपये प्रतिदिन था। होटल बंद होने के बाद उन्हें गांव के अंदर एक रूम स्टे में कमरा लेना पड़ा, लेकिन वहां भी किराए में भारी बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां रूम स्टे का किराया 800 से 1000 रुपये प्रतिदिन था, वहीं अब आग की घटना के बाद मांग बढ़ने से यह बढ़कर दो हजार से ढाई हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान वे मरीजों को अस्पताल से कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें बढ़े हुए किराए पर भी कमरे लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोग तो होटल बंद होने के बाद सड़क पर आ गए हैं और उन्हें दूर से आना-जाना पड़ रहा है। प्रशासन की यह कार्रवाई सुरक्षा की दृष्टि से सही है, लेकिन फिलहाल इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी असुविधा हो रही है। होम स्टे संचालकों ने भी मांग का फायदा उठाकर किराए में वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम को चाहिए कि वे इस समस्या का त्वरित समाधान निकालें और प्रभावित लोगों को सस्ते और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, अवैध होटल ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों.

दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित हौजरानी इलाके में एक अवैध होटल में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आसपास के सभी होटलों को तत्काल प्रभाव से खाली कराने का आदेश दिया है। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मैक्स अस्पताल के सामने हाजी अब्बास पार्क से लेकर आरके एजेंसी रेड लाइट तक फैले करीब 22 होटलों को बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इनमें से अधिकांश होटल अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। प्रशासन ने होटल संचालकों को अगले आदेश तक प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और नगर निगम की संयुक्त टीमें अब सभी होटलों की विस्तृत जांच करेंगी। जांच में सुरक्षा मानकों और अन्य नियमों का पालन करने वाले होटलों को ही दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस कार्रवाई से सबसे अधिक परेशानी मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों और तीमारदारों को झेलनी पड़ रही है। ये लोग दूसरे देशों और राज्यों से इलाज के लिए आते हैं और अक्सर इन्हीं होटलों में ठहरते थे। अब अचानक होटल बंद होने के बाद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करनी पड़ रही है। कई परिजनों को हौजरानी गांव और आसपास के इलाकों में बने रूम स्टे का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से अपने भतीजे के इलाज के लिए आए विवेक ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से एक होटल में ठहरे थे जिसका किराया दो हजार रुपये प्रतिदिन था। होटल बंद होने के बाद उन्हें गांव के अंदर एक रूम स्टे में कमरा लेना पड़ा, लेकिन वहां भी किराए में भारी बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां रूम स्टे का किराया 800 से 1000 रुपये प्रतिदिन था, वहीं अब आग की घटना के बाद मांग बढ़ने से यह बढ़कर दो हजार से ढाई हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान वे मरीजों को अस्पताल से कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें बढ़े हुए किराए पर भी कमरे लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोग तो होटल बंद होने के बाद सड़क पर आ गए हैं और उन्हें दूर से आना-जाना पड़ रहा है। प्रशासन की यह कार्रवाई सुरक्षा की दृष्टि से सही है, लेकिन फिलहाल इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी असुविधा हो रही है। होम स्टे संचालकों ने भी मांग का फायदा उठाकर किराए में वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। दिल्ली सरकार और नगर निगम को चाहिए कि वे इस समस्या का त्वरित समाधान निकालें और प्रभावित लोगों को सस्ते और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों





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