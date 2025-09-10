দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবে ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর একাধিক নিম্নচাপ!

এবার মৌসুমি বায়ু অতি সক্রিয় হতে পারে। বর্তমানে অনেকটা দক্ষিণে ওড়িশায় নেমেছে মৌসুমী অক্ষরেখা। সেই অক্ষরেখা আবার উপর দিকে অর্থাৎ উত্তরে উঠে দক্ষিণবঙ্গে চলে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস মৌসম ভবনের অ্যাডভাইজারিতে। ম্যডেন জুলিয়ান অশিলেশন তৈরি হলে রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
১৮ তারিখ অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ চতুর্থী পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও কোথাও ভারী কোথাও বা মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে কৃষক এবং পুজো উদ্যোক্তাদের ভোগান্তি এবং লোকসান হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া
যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার রাত পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি। কাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। আজ বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। কাল বৃহস্পতিবার এবং পরশু শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবারের পর অর্থাৎ উইকেন্ডে দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি পরিমাণ
West Bengal Weather Rainfall Low Pressure Maden Julian Heavy Rain Bishwakarma Puja Farmers Weather Forecast