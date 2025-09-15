পুরুলিয়ায় আবাসিক স্কুলে শিক্ষকের শ্লীলতা হানি অভিযোগ

পুরুলিয়ার একটি আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিভাবকরা বিষয়টি জানাজানি করেছে এবং পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে।
পুরুলিয়ার বোরো থানার বড়গড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রত্যন্ত এই স্কুল টি আবাসিক। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে বহু ছাত্রী। সেই হস্টেলেই নাকি যাতায়াত ছিল প্রধানশিক্ষক ের। অভিযোগ , দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি কর আসছেন প্রধানশিক্ষক ই। কিন্তু ভয়ে এতদিন মুখ খোলেনি ছাত্রীরা। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর, ছাত্রীদের কান্নাকাটি করতে দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকেদের। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রধানশিক্ষের বিরুদ্ধে বোরার থানায় অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এর আগে, পুরুলিয়ার বলরামপুরে প্রাথমিক স্কুল ের ক্লাস ফোরের এক
পড়ুয়ার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পরিবারের লোককে জানায় ওই ছাত্রী। এরপর স্কুলে গিয়ে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষককেই পাকড়াও করেন তাঁরা। স্রেফ অভিযোগ অস্বীকার করা নয়, ছাত্রীটির পরিবারের লোকদের তিনি রীতিমতো হুমকি দেন! শেষপর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস
শ্লীলতাহানি প্রধানশিক্ষক স্কুল পুলিশ অভিযোগ