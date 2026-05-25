ਚੰਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਟਿੱਕਟ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਅਮਾਵਾਸ ਛਾਈ

ਸਸਤੇ ਟਿੱਕਟ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਅਤੇ ਅਨਨਿਆ ਪੰਡੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।। ਜਾਣੋ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੰਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸਕਰ ਇਕਰਾਰੀ ਪਰਬਲ ਫਿਲਮਾਂ ਆਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। eਹਿਡਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਲੇਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸੀਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸੀ ਬੋਰਡ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੈਸਨ ਵਿੱਚ ਲਗਦਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਏਬ ਪੇਜ ਇਨ ਸਿਰਫ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।
सस्ता टिकट, भरपूर शोज फिर भी 'चांद मेरा दिल' पर छाई अमावस! उड़ रहा करण जौहर की लव स्टोरीज का रंग? करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी लव स्टोरी चांद मेरा दिल का पहले वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया है.
लक्ष्य और अनन्या पांडे स्टारर इस यंग लव स्टोरी के ट्रेलर और गानों को ही ऑडियंस से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लेकिन एक फ्रेश जोड़ी, एक लीड रोल और टिकट पर ऑफर की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये फिल्म कुछ सरप्राइज लेकर आए. लेकिन बॉक्स ऑफिस आंकड़े बता रहे हैं कि बिना किसी बड़ी फिल्म के सामने आए अच्छे-खासे शोज मिलने के बावजूदके लिए मेकर्स ने एक खास ऑफर दिया था.
रिलीज के दिन शाम 5 बजे तक फिल्म के टिकट का प्राइज 149 रुपये और उसके बाद, रात तक केवल 199 रुपये था. इस स्ट्रेटेजी से मेकर्स को उम्मीद ये थी कि जनता पहले दिन ज्यादा से ज्यादा गिनती में फिल्म देख ले ताकि फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिल जाए. को पहले दिन बमुश्किल 3.31 करोड़ रुपये की शुरुआत मिली.
शनिवार को जumps के साथ कलेक्शन 4 करोड़ के पार तो पहुंचा, मगर ये वर्ड ऑफ माउथ से मिलने वाला कोई बड़ा जumps नहीं था. ये बहुत साधारण सा जंप था जो शुक्रवार-शनिवार के बीच फिल्मों को अमूमन अपने आप ही मिल जाता है. एक्ट्रेस के डांस का उड़ाया मजाकके रिव्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं थे और इसका वर्ड ऑफ माउथ भी काफी कमजोर है.
ऐसे में अब फिल्म के भविष्य को लेकर सिनेमा लवर्स की नजरें इस बात पर रहेंगी कि सोमवार से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस होल्ड कैसा रहता ह
ਚੰਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟਿੱਕਟ ਸਸਤਾ ਸ਼ੋਅ ਫਿਲਮ «ਨਨਨਿਆ ਪੰਡੇ «ਲਕਸ਼ੀ ਪੰਡੇ «ਪ੍ਰੀਮ «ਤੱਦਬੀਰ ਚਰਾ