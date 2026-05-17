અનોડી ગગ્નાગ્ર નહેરું અનદામાં, હોઈ દંભනા સુશરોનાતીએ છુજનાન પરપાયો શુરાવે ક્ર્યફ

करीब डेढ़ माह की लंबी नहरबंदी के बाद रविवार को आखिरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) का पानी सूरतगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। नहर में पानी पहुंचते ही किसानों और आमजन के चेहरों पर खुशी लौट आई। लंबे समय से सूखे पड़े खेतों में अब फिर से हरियाली की उम्मीद जग गई है। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रेल से नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्य किए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नहर की बेहतर जल वहन क्षमता और सुचारू संचालन के लिए यह कार्य आवश्यक था। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हरिके बैराज से नहर में करीब 10 हजार 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नहरबंदी के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। अब नहर में पानी पहुंचने के बाद पेयजल व्यवस्था में भी जल्द सुधार होने की उम्मीद है।

करीब डेढ़ माह की लंबी नहरबंदी के बाद रविवार को आखिरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) का पानी सूरतगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। नहर में पानी पहुंचते ही किसानों और आमजन के चेहरों पर खुशी लौट आई। लंबे समय से सूखे पड़े खेतों में अब फिर से हरियाली की उम्मीद जग गई है। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रेल से नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्य किए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नहर की बेहतर जल वहन क्षमता और सुचारू संचालन के लिए यह कार्य आवश्यक था। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हरिके बैराज से नहर में करीब 10 हजार 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नहरबंदी के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। अब नहर में पानी पहुंचने के बाद पेयजल व्यवस्था में भी जल्द सुधार होने की उम्मीद है.

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