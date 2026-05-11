अफगानिस्तान में तालिबान- स्थानीय विवादों से हुआ हिंसा

अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शान प्रांत में हुई घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए। ये घटनाएं तालिबान बलों, स्थानीय लोगों और सशस्त्र विरोधी गतिविधियों के बीच बढ़ते तनाव से हुईं। आर्गो जिले में अफीम की फसलों को नष्ट करने की कोशिशों से हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए। SHO में खनन गतिविधियों को लेकर हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और दस लोग घायल हुए। खश जिले में स्थानीय लोगों और तालिबान बलों के बीच हुई झड़पों में 11 लोग घायल हुए, जबकि जुरम जिले में सशस्त्र प्रतिरोध से जुड़ी घटनाओं में तीन लोग घायल हुए। अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शान प्रांत लंबे समय से अफीम की खेती, खनन नियंत्रण और स्थानीय विवादों से अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन गया है। आर्थिक मजबूरी से जुड़े इस विवाद ने बदख्शान को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना दिया है। पिछले साल भी ऐसे ही टकरावों के बाद कई दिनों तक प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और हिंसा देखने को मिली थी। विशेषज्ञों के अनुसार, आर्थिक मजबूरी से जुड़े ये विवाद इस पूरे प्रांत को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना दिया है।

काबुल, 11 मई (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शान प्रांत में झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान बलों, स्थानीय लोगों और सशस्त्र विरोधी गतिविधियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुईं ये झड़पें। ताजा घटनाओं में अलग-अलग विवादों जैसे अफीम की खेती, खनन स्थलों पर नियंत्रण और तालिबान के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शामिल थे। आर्गो जिले में अफीम की फसलों को नष्ट करने की तालिबान की कोशिशों से हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए। SHO जिला में खनन गतिविधियों को लेकर हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और दस लोग घायल हुए। खश जिले में स्थानीय लोगों और तालिबान बलों के बीच हुई झड़पों में 11 लोग घायल हुए, जबकि जुरम जिले में सशस्त्र प्रतिरोध से जुड़ी घटनाओं में तीन लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जिलों में तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थानीय समुदायों में सतर्कता बना हुई है और कुछ इलाकों में सड़कें स्थानीय लोगों ने बंद कर दी हैं। स्थिति संभावित रूप से बिगड़ने के बाद तालिबान ने बदख्शान के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व में स्थित बदख्शान प्रांत लंबे समय से अफीम की खेती, खनन नियंत्रण और स्थानीय विवादों से अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन गया है। आर्थिक मजबूरी से जुड़े इस विवाद ने बदख्शान को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना रखा है। पिछले साल भी ऐसे ही टकरावों के बाद कई दिनों तक प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और हिंसा देखने को मिली थी। विशेषज्ञों के अनुसार, आर्थिक मजबूरी से जुड़े ये विवाद इस पूरे प्रांत को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर कोसों में से एक बना चुके हैं। (आईएएनएस एWY/डीकेपी.

काबुल, 11 मई (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शान प्रांत में झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान बलों, स्थानीय लोगों और सशस्त्र विरोधी गतिविधियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुईं ये झड़पें। ताजा घटनाओं में अलग-अलग विवादों जैसे अफीम की खेती, खनन स्थलों पर नियंत्रण और तालिबान के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शामिल थे। आर्गो जिले में अफीम की फसलों को नष्ट करने की तालिबान की कोशिशों से हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए। SHO जिला में खनन गतिविधियों को लेकर हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हुई और दस लोग घायल हुए। खश जिले में स्थानीय लोगों और तालिबान बलों के बीच हुई झड़पों में 11 लोग घायल हुए, जबकि जुरम जिले में सशस्त्र प्रतिरोध से जुड़ी घटनाओं में तीन लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जिलों में तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थानीय समुदायों में सतर्कता बना हुई है और कुछ इलाकों में सड़कें स्थानीय लोगों ने बंद कर दी हैं। स्थिति संभावित रूप से बिगड़ने के बाद तालिबान ने बदख्शान के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व में स्थित बदख्शान प्रांत लंबे समय से अफीम की खेती, खनन नियंत्रण और स्थानीय विवादों से अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन गया है। आर्थिक मजबूरी से जुड़े इस विवाद ने बदख्शान को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना रखा है। पिछले साल भी ऐसे ही टकरावों के बाद कई दिनों तक प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और हिंसा देखने को मिली थी। विशेषज्ञों के अनुसार, आर्थिक मजबूरी से जुड़े ये विवाद इस पूरे प्रांत को तालिबान के नियंत्रण में सबसे अस्थिर कोसों में से एक बना चुके हैं। (आईएएनएस एWY/डीकेपी





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