जो रूट ने शराब पर बैन के खिलाफ कहा, वायरल बयान

इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने शराब पर बैन के खिलाफ अपना बयान दिया, जो कि वायरल हो गया। बेन स्टोक्स के नाइटक्लब कॉन्ट्रोवर्सी के बाद टीम से बाहर होने के बाद कप्तानी जो रूट के हाथों में आई थी। जो रूट ने कहा कि टीम में शराब पीने का कोई संस्कृति नहीं है और शराब पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है।
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने न्यूजीलैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराब पर बैन के विषय पर एक विरोधाभासी बयान दिया है.
बेन स्टोक्स के नाइटक्लब कॉन्ट्रोवर्सी के बाद टीम से बाहर होने के बाद कप्तानी जो रूट के हाथों में आई थी.
उन्हें पूछा गया कि क्या टीम में शराब पीने का संस्कृति है और क्या क्रिकेट नियों में और सख्तियों की आवश्यकता है। जो रूट ने कहा कि शराब पर पाबंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीम में ऐसा कोई संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब लंबे समय तक मेहनत करते हैं तो जश्न मनाने के अवसर होने चाहिए, लेकिन सही समय और सही जगह चुनना जरूरी है। बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने इंग्लैंड के टेस्ट विजेता के बाद एक नाइट क्लब में झगड़ा किया था, जिसके बाद स्टोक्स को टीम से बाहर कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह रिटAyरमेंट भी कर सकते हैं
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