रामदास आठवले ने ईवीएम और ममता बनर्जी पर निकाली चुप्पी

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने ईवीएम को समाप्त करने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में उन्हें संविधान की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी पार्टी की चिंता करनी चाहिए।
मुंबई: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अखिलेश यादव की ओर से ईवीएम को समाप्त करने पर की गई टिप्पणी का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को संविधान की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि संविधान की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर बैलेट पेपर से जुड़ा कानून होता तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं तो वो यह सवाल नहीं उठाते हैं। लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें आईं तो उन्होंने ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की हार को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों को किया खारिज.
