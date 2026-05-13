ถึง 5 उपाय जिसका शिकार ब्रेल ईंधन का संकट है

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर कई राजनीतिक नेताओं ने ईंधन की खपत कम करने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य रूप से, परिवहन क्षेत्रों में बदलाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और ईंधन की जरूरतों को कम करना शामिल हैं।पीएम ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने वाहनों की संभावित हरित ईंधन की रीचार्जिंग कर सकें और काले बाजार ईंधन को नहीं इस्तेमाल करें।
पटनाः पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद देश भर के राजनीतिक नेताओं और सरकारों ने ईंधन बचाने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। सम्राट चौधरी ने लेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू किया बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बिहार के कई मंत्रियों और सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने भी ईंधन बचाने की इस पहल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है।] वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह सरकार तथा निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है। वहीं विजय कुमार चौधरी ने अपने वाहनों की संख्या आधी कर दी है और वे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आधिकारिक यात्रा करेंगे। कई मंत्रियों ने भी पीएम की अपील का समर्थन किया.
पटनाः पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद देश भर के राजनीतिक नेताओं और सरकारों ने ईंधन बचाने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। सम्राट चौधरी ने लेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू किया बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बिहार के कई मंत्रियों और सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने भी ईंधन बचाने की इस पहल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है।] वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह सरकार तथा निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है। वहीं विजय कुमार चौधरी ने अपने वाहनों की संख्या आधी कर दी है और वे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आधिकारिक यात्रा करेंगे। कई मंत्रियों ने भी पीएम की अपील का समर्थन किया
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