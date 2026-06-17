'उड़ता पंजाब' डायरेक्टर का खुलासा: आलिया भट्ट की कास्टिंग पर भड़क गए थे, ऐसे बदला मन

निर्देशक अभिषेक चौबे ने बताया कि आलिया भट्ट को बिहारी मजदूर के रोल के लिए कास्ट करने पर उन्हें संदेह था, लेकिन आलिया की मेहनत ने उनका मन बदल दिया। पंकज त्रिपाठी ने आलिया को किरदार से जोड़ने में मदद की।
निर्देशक अभिषेक चौबे ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि फिल्म ' उड़ता पंजाब ' में आलिया भट्ट को कास्ट करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब पहली बार उन्हें आलिया का नाम सुझाया गया तो वे भड़क गए थे और उन्होंने सोचा कि यह फैसला गलत है। आलिया की ग्लैमरस छवि उस देहाती किरदार से बिल्कुल अलग थी जो फिल्म में एक बिहारी मजदूर लड़की का था। चौबे को लगता था कि आलिया उस भूमिका में ढल नहीं पाएंगी। लेकिन आलिया के ऑडिशन और समर्पण ने उनकी राय बदल दी। उन्होंने देखा कि आलिया ने किरदार के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया और उसकी जीवनशैली को समझने के लिए कड़ी मेहनत की। अभिषेक चौबे ने बताया कि आलिया को किरदार के करीब लाने में पंकज त्रिपाठी की अहम भूमिका थी। पंकज त्रिपाठी बिहार से होने के कारण उस दुनिया को बेहतर समझते थे। शूटिंग से पहले रोजाना लंबी रीडिंग सेशन होते थे जहां किरदार की सोच, संघर्ष और अनुभवों पर चर्चा होती थी। पंकज त्रिपाठी आलिया को शांत माहौल में आंखें बंद करके अपने किरदार की पूरी जिंदगी की कल्पना करने के लिए कहते थे। इस अभ्यास से आलिया धीरे-धीरे उस दुनिया से जुड़ गईं और अपने किरदार को महसूस करने लगीं। चौबे के अनुसार, आलिया ने खुद को पूरी तरह बदलकर उस भूमिका में ढाल लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर में बहुत कम स्टार्स को किसी किरदार के लिए इतनी मेहनत करते देखा है। फिल्म ' उड़ता पंजाब ' 2016 में रिलीज हुई थी और इसमें शाहिद कपूर, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म ने पंजाब में नशे की समस्या, अपराध और सामाजिक चुनौतियों को बेबाकी से दिखाया था। आलिया के इस किरदार को उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिल्म के निर्देशक ने यह भी बताया कि आलिया ने बिहारी लहजा सीखने के लिए कई दिनों तक अभ्यास किया और सेट पर भी वह उसी बोली में बात करती थीं। चौबे ने कहा कि आलिया की मेहनत ने उन्हें चौंका दिया था। फिल्म की रिलीज के बाद आलिया को उनके प्रदर्शन के लिए खूब सराहा गया और कई पुरस्कार मिले। ' उड़ता पंजाब ' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और आलिया की एक्टिंग को विशेष रूप से सराहा गया। इस किस्से ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग की प्रक्रिया पर रोशनी डाली है और बताया है कि कैसे एक अभिनेत्री ने अपनी इमेज को तोड़कर एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। अभिषेक चौबे ने आलिया के प्रशंसा में कहा कि वह एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उन्होंने इस भूमिका में जान डाल दी। फिल्म के 10 साल पूरे होने पर यह किस्सा फिर से चर्चा में आया है और फैंस इसे बड़े चाव से पढ़ रहे हैं.
निर्देशक अभिषेक चौबे ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि फिल्म 'उड़ता पंजाब' में आलिया भट्ट को कास्ट करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब पहली बार उन्हें आलिया का नाम सुझाया गया तो वे भड़क गए थे और उन्होंने सोचा कि यह फैसला गलत है। आलिया की ग्लैमरस छवि उस देहाती किरदार से बिल्कुल अलग थी जो फिल्म में एक बिहारी मजदूर लड़की का था। चौबे को लगता था कि आलिया उस भूमिका में ढल नहीं पाएंगी। लेकिन आलिया के ऑडिशन और समर्पण ने उनकी राय बदल दी। उन्होंने देखा कि आलिया ने किरदार के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया और उसकी जीवनशैली को समझने के लिए कड़ी मेहनत की। अभिषेक चौबे ने बताया कि आलिया को किरदार के करीब लाने में पंकज त्रिपाठी की अहम भूमिका थी। पंकज त्रिपाठी बिहार से होने के कारण उस दुनिया को बेहतर समझते थे। शूटिंग से पहले रोजाना लंबी रीडिंग सेशन होते थे जहां किरदार की सोच, संघर्ष और अनुभवों पर चर्चा होती थी। पंकज त्रिपाठी आलिया को शांत माहौल में आंखें बंद करके अपने किरदार की पूरी जिंदगी की कल्पना करने के लिए कहते थे। इस अभ्यास से आलिया धीरे-धीरे उस दुनिया से जुड़ गईं और अपने किरदार को महसूस करने लगीं। चौबे के अनुसार, आलिया ने खुद को पूरी तरह बदलकर उस भूमिका में ढाल लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर में बहुत कम स्टार्स को किसी किरदार के लिए इतनी मेहनत करते देखा है। फिल्म 'उड़ता पंजाब' 2016 में रिलीज हुई थी और इसमें शाहिद कपूर, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म ने पंजाब में नशे की समस्या, अपराध और सामाजिक चुनौतियों को बेबाकी से दिखाया था। आलिया के इस किरदार को उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिल्म के निर्देशक ने यह भी बताया कि आलिया ने बिहारी लहजा सीखने के लिए कई दिनों तक अभ्यास किया और सेट पर भी वह उसी बोली में बात करती थीं। चौबे ने कहा कि आलिया की मेहनत ने उन्हें चौंका दिया था। फिल्म की रिलीज के बाद आलिया को उनके प्रदर्शन के लिए खूब सराहा गया और कई पुरस्कार मिले। 'उड़ता पंजाब' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और आलिया की एक्टिंग को विशेष रूप से सराहा गया। इस किस्से ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग की प्रक्रिया पर रोशनी डाली है और बताया है कि कैसे एक अभिनेत्री ने अपनी इमेज को तोड़कर एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। अभिषेक चौबे ने आलिया के प्रशंसा में कहा कि वह एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उन्होंने इस भूमिका में जान डाल दी। फिल्म के 10 साल पूरे होने पर यह किस्सा फिर से चर्चा में आया है और फैंस इसे बड़े चाव से पढ़ रहे हैं
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