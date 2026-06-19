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'कॉकटेल 2' में शाहिद, कृति, रश्मिका के साथ युवा प्रेम‑त्रिकोण का नया रंग

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'कॉकटेल 2' में शाहिद, कृति, रश्मिका के साथ युवा प्रेम‑त्रिकोण का नया रंग
कॉकटेल 2शाहिद कपूरकृति सेनन
📆19-06-2026 03:57:00
📰AajTak
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शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज़ होगी। यह 2012 की हिट फिल्म 'कॉकटेल' की स्पिरिचुअल सिक्वेल है, जिसमें आधुनिक रिश्तों, शहरी जीवनशैली और नया संगीत‑ट्रैक्स दर्शकों को आकर्षित करेंगे।

शाहिद कपूर , कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नज़रें जमाए हुए हैं, क्योंकि उनका नया प्रोजेक्ट ' कॉकटेल 2 ' 19 जून, शुक्रवार को बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। यह फिल्म 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी के साथ रिलीज़ हुई बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल' की आध्यात्मिक सिक्वेल (स्पिरिचुअल सीक्वल) है। यद्यपि मूल फिल्म ने युवा वर्ग की लाइफस्टाइल, रिश्तों के जटिल मोड़ और शहरी संस्कृति को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया, पर अब कहानी का आगे बढ़ना वही थीम पर आधारित नई कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म का प्रमोशन दहलीज़ पर है, ट्रेलर और गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ दर्शकों की यह भी शिकायत है कि मूल फिल्म की जादूई मैजिक को दोहराने की अति कोशिश की जा रही है। ' कॉकटेल 2 ' की कहानी पहले फिल्म की तरह ही दो महिलाओं और एक पुरुष के बीच जटिल प्रेम‑त्रिकोण को केंद्र में रखती है, पर अब इसमें नई पीढ़ी की अभिव्यक्तियों और आधुनिक रिश्तों के डिजिटल टच को जोड़ा गया है। कृति सेनन , जो इस बार 'आटा अटैक' जैसी मस्तीभरी शरारतें करती दिखती हैं, और रश्मिका मंदाना , जो पारंपरिक मूल्य घटकों की जगह नया ट्रेंडी व्यक्तित्व पेश करती हैं, दोनों ने युवा दर्शकों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। वहीं शाहिद कपूर ने अपने नवीनतम एक्शन‑अवतन में निरंतर प्रयास किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उनका अर्बन हीरो रूप फिर से बॉक्स‑ऑफिस पर फ़ैशन बनाने में मदद करेगा। डायरेक्टर होमी अदजानिया, जिन्होंने पहली 'कॉकटेल' को दिशा दी थी, इस बार भी अपने पुराने अंदाज़ को बरकरार रखे हुए हैं, पर साथ ही कहानी में नए ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पटकथा लेखन का काम लव रंजन और तरुण जैन को सौंपा गया है, जिनकी लेखनी ने अर्बन कॉमेडी और सिचुएशन ड्रामे में पहले भी सफलता हासिल की है। यदि यह नई जोड़ी मूल फिल्म की तरह रिश्तों के मोड़ को नयी दिशा दे पाती है, तो ' कॉकटेल 2 ' बॉक्स‑ऑफिस पर हिट बनकर उभरेगी। फिल्म के गानों में भी वही 'कूल' माहौल है, जिसे पहले फिल्म ने संगीत प्रेमियों के बीच स्थापित किया था, और इस बार भी यह ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कुल मिलाकर, ' कॉकटेल 2 ' एक आधुनिक युग की प्रेम-कहानी का नया पर्स्पेक्टिव पेश करती दिख रही है, जिसका परीक्षण इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर किया जाएगा.

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नज़रें जमाए हुए हैं, क्योंकि उनका नया प्रोजेक्ट 'कॉकटेल 2' 19 जून, शुक्रवार को बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। यह फिल्म 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी के साथ रिलीज़ हुई बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल' की आध्यात्मिक सिक्वेल (स्पिरिचुअल सीक्वल) है। यद्यपि मूल फिल्म ने युवा वर्ग की लाइफस्टाइल, रिश्तों के जटिल मोड़ और शहरी संस्कृति को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया, पर अब कहानी का आगे बढ़ना वही थीम पर आधारित नई कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म का प्रमोशन दहलीज़ पर है, ट्रेलर और गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ दर्शकों की यह भी शिकायत है कि मूल फिल्म की जादूई मैजिक को दोहराने की अति कोशिश की जा रही है। 'कॉकटेल 2' की कहानी पहले फिल्म की तरह ही दो महिलाओं और एक पुरुष के बीच जटिल प्रेम‑त्रिकोण को केंद्र में रखती है, पर अब इसमें नई पीढ़ी की अभिव्यक्तियों और आधुनिक रिश्तों के डिजिटल टच को जोड़ा गया है। कृति सेनन, जो इस बार 'आटा अटैक' जैसी मस्तीभरी शरारतें करती दिखती हैं, और रश्मिका मंदाना, जो पारंपरिक मूल्य घटकों की जगह नया ट्रेंडी व्यक्तित्व पेश करती हैं, दोनों ने युवा दर्शकों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। वहीं शाहिद कपूर ने अपने नवीनतम एक्शन‑अवतन में निरंतर प्रयास किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उनका अर्बन हीरो रूप फिर से बॉक्स‑ऑफिस पर फ़ैशन बनाने में मदद करेगा। डायरेक्टर होमी अदजानिया, जिन्होंने पहली 'कॉकटेल' को दिशा दी थी, इस बार भी अपने पुराने अंदाज़ को बरकरार रखे हुए हैं, पर साथ ही कहानी में नए ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पटकथा लेखन का काम लव रंजन और तरुण जैन को सौंपा गया है, जिनकी लेखनी ने अर्बन कॉमेडी और सिचुएशन ड्रामे में पहले भी सफलता हासिल की है। यदि यह नई जोड़ी मूल फिल्म की तरह रिश्तों के मोड़ को नयी दिशा दे पाती है, तो 'कॉकटेल 2' बॉक्स‑ऑफिस पर हिट बनकर उभरेगी। फिल्म के गानों में भी वही 'कूल' माहौल है, जिसे पहले फिल्म ने संगीत प्रेमियों के बीच स्थापित किया था, और इस बार भी यह ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कुल मिलाकर, 'कॉकटेल 2' एक आधुनिक युग की प्रेम-कहानी का नया पर्स्पेक्टिव पेश करती दिख रही है, जिसका परीक्षण इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर किया जाएगा

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कॉकटेल 2 शाहिद कपूर कृति सेनन रश्मिका मंदाना स्पिरिचुअल सिक्वेल

 

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