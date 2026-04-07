'चांद मेरा दिल' का टीजर रिलीज: लक्ष्य और अनन्या की लव स्टोरी में रोमांस और विवाद

लक्ष्य और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में दोनों सितारों के बीच रोमांटिक सीन और हिंसक दृश्य दिखाए गए हैं, जिससे फिल्म चर्चा में आ गई है। कुछ यूजर्स ने टीजर को 'सैयारा' की कॉपी बताया है। फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज होगी।

जुनूनी आशिक बने लक्ष्य ; इश्क में तड़पीं अनन्या; ' चांद मेरा दिल ' का टीजर रिलीज, यूजर बोले- ' सैयारा की कॉपी'\ लक्ष्य और अनन्या पांडे की आगामी फिल्म ' चांद मेरा दिल ' का टीजर आज मंगलवार को रिलीज हो गया। इसमें अनन्या और लक्ष्य एक-दूजे के प्यार में डूबे नजर आए हैं। किसिंग सीन की भरमार है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली आगामी फिल्म ' चांद मेरा दिल ' का टीजर जारी हो चुका है। फिल्म में लक्ष्य और अनन्या लीड रोल में हैं। आज मंगलवार को रिलीज हुए टीजर में दोनों सितारे एक-दूजे के प्यार में

पागल हैं। मगर, फिर इनकी लव स्टोरी में अचानक दर्द आ जाता है। टीजर की शुरुआत में एक प्यारी सी म्यूजिक धुन बजती है और फिर लक्ष्य की आवाज आती है, 'प्यार में थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है'। इसके बाद अनन्या और लक्ष्य के बीच रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। अनन्या की आवाज आती है, 'हमारी लव स्टोरी तो लीजेंड्री बन गई'। इस पर लक्ष्य कहते हैं, 'लेजेंड्री लव स्टोरी की एंडिंग ही तो ट्रैजिक होती है'। इसके बाद इस लव स्टोरी में एक दुखद मोड़ आता है। अनन्या अपने प्यार के लिए तड़पती दिखी हैं।\फिल्म चूंकि रोमांटिक है, तो इसके टीजर में रोमांटिक सीन्स की भरमार है। टीजर में किसिंग सीन्स भर-भरकर दिखाए गए हैं। इतना तक ठीक है, लेकिन आखिरी के सीन में लक्ष्य को हिंसक रूप में दिखाया गया है, जो अनन्या पांडे को टॉर्जर करते दिख रहे हैं। टीजर में सिगरेट का इस्तेमाल लगभग हर सीन में है। फिल्म की झलक के साथ-साथ किसी सिगरेट ब्रांड का भी विज्ञापन मेकर्स ने कर दिया है। फिल्म में लक्ष्य को आरव की भूमिका में देखा जाएगा, वहीं अनन्या पांडे ने चांदनी का रोल निभाया है। टीजर को देख नेटिजंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ यूजर्स तारीफ कर रहे हैं और फिल्म के प्रति उत्साह जता रहे हैं। वहीं, कुछ इसे 'सैयारा' की सस्ती कॉपी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जेन-जी की एक और प्रेम कहानी'। यह फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।\इस फिल्म के टीजर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी तुलना अन्य फिल्मों से करते हुए इसकी आलोचना भी की है। फिल्म में प्यार, जुनून और दर्द के इमोशंस को दिखाया गया है, जो दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। फिल्म के संवाद और गाने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। फिल्म के निर्माता इसे एक यादगार प्रेम कहानी बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन टीजर ने दर्शकों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया है। फिल्म की रिलीज का इंतजार है और यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं। फिल्म में कलाकारों का अभिनय कैसा होगा और कहानी दर्शकों को कितनी प्रभावित करती है, यह भी देखने लायक होगा। फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुल मिलाकर, 'चांद मेरा दिल' एक ऐसी फिल्म है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है





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