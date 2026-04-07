'धुरंधर : द रिवेंज' लीक मामला: साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR, टेलीग्राम पर अवैध शेयरिंग का खुलासा

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' के लीक होने के मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कॉपीराइट उल्लंघन के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में टेलीग्राम पर फिल्म को अवैध रूप से शेयर करने का खुलासा हुआ है।

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' के लीक होने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों के तहत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर पुलिस के मुताबिक, कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर एक समूह बनाया और फिल्म को गैरकानूनी ढंग से साझा किया। वे उपयोगकर्ताओं को मांग के अनुसार फिल्म उपलब्ध करा रहे थे,

जिससे फिल्म उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। नई फिल्मों के लीक होने से उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सीधा असर पड़ता है।\पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि टेलीग्राम समूह के संचालक उन लोगों से पैसे वसूल रहे थे जो घर बैठे फिल्म देखना चाहते थे। फिल्म देखने के लिए लगभग 50 रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा था। यह पूरी गतिविधि संगठित तरीके से चलाई जा रही थी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था। महाराष्ट्र साइबर सेल अब टेलीग्राम समूह चलाने वालों की पहचान करने में जुटी है। तकनीकी माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस रैकेट से जुड़े लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्म के पहले भाग को भी प्रशंसकों ने काफी पसंद किया था और दूसरे भाग की भी हर तरफ खूब सराहना हो रही है।\'धुरंधर : द रिवेंज' में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे सभी सितारों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की भी खूब प्रशंसा हो रही है। यहां तक कि फिल्म को विदेशी बाजारों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसने इसके कलेक्शन को काफी मजबूती दी है। फिल्म की कहानी, एक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा है। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सिनेमा प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। फिल्म के लीक होने से फिल्म के निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे फिल्म की कमाई पर नकारात्मक असर पड़ा है। पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिल्म उद्योग को इस तरह की पायरेसी से बचाने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके





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