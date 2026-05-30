'पाप लगेगा बच्चे को रुला दिया': फाइनल से बाहर हुई RR तो रोने लगे वैभव सूर्यवंशी, वायरल वीडियो देख फैंस हुए भावुक

आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस से हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अपने आंसू नहीं रोक पाए। उनका इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आईपीएल 2026 का क्वालीफायर 2 मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस हाई-वोल्टेज मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 215 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने जल्दी ही विकेट गंवा दिए। लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वैभव ने सिर्फ 47 गेंदों में 96 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने राजस्थान को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन अंत में टीम 10 रन से हार गई। वैभव जब मैदान से बाहर आए तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए और डगआउट में बैठकर रोने लगे। उनकी यह इमोशनल तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वैभव सूर्यवंशी इस सीजन आईपीएल के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 16 मैचों में 237.

30 की स्ट्राइक रेट और 48.50 के औसत से 776 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 63 चौके और 72 छक्के लगाए। वैभव की इस शानदार फॉर्म ने उन्हें टूर्नामेंट के सबसे युवा स्टार के रूप में स्थापित कर दिया है। हालांकि, क्वालीफायर 2 में हार के बाद उनका भावुक होना लाजमी था, क्योंकि वे अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के करीब थे। उनके आंसू उनके जुनून और समर्पण को दर्शाते हैं, जिसने फैंस को काफी भावुक कर दिया है। सोशल मीडिया पर वैभव के रोने का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी तारीफ की। कई यूजर्स ने कहा कि यह छोटा बच्चा दिल से खेलता है और इसकी वजह से वह फुटबॉल की तरह इमोशनल हो जाता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने भी वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वह हमें एक दिन दूसरी ट्रॉफी जिताएंगे। पराग ने कहा, 'वैभव ने पूरे सीजन में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। वह बहुत युवा है और उसके अंदर अपार टैलेंट है। हम सब उसके साथ हैं और उसे सपोर्ट करेंगे।' वैभव का यह इमोशनल वीडियो सिर्फ प्रशंसकों का दिल नहीं जीत पाया बल्कि क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भी उन्हें सांत्वना दी है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए रन रोके और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। वैभव सूर्यवंशी की 96 रन की पारी ने मैच को रोमांचक बना दिया था, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मैच के बाद वैभव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बहुत निराश हैं, लेकिन यह हार उन्हें और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि वे अगले सीजन में और बेहतर प्रदर्शन करके अपनी टीम को खिताब दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फैंस को उम्मीद है कि यह युवा तूफान आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का भविष्य बनेगा और राजस्थान रॉयल्स को कई खिताब दिलाएगा





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी इमोशनल क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'शिखर से पहले संस्कार...', Vaibhav Suryavanshi का 'गावस्कर' मोमेंट वायरल; अश्विन भी हुए फैन- VIDEO - vaibhav gavaskar moment goes viral ashwin turns into fan videoSRH vs RR मैच से पहले Vaibhav Suryavanshi ने सुनील गावस्कर और संजय बांगर के पैर छूने का उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खूब सराहना हुई।

Read more »

GT vs RR Live Streaming: कौन सी टीम होगी दूसरी फाइनलिस्ट, गुजरात और राजस्थान में भिड़ंत; कब और कैसे देखें मैच?GT vs RR IPL Live Streaming, Telecast Details for Qualifier 2 Match: आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 मुकाबले में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने-सामने

Read more »

अभी भी कार्टून देखते हैं गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी, कहा- 'मुझे मजा आता है' - vaibhav suryavanshi still watch cartoons ipl 2026 gt vs rr qualifier 2वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि वह अभी भी कार्टून देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें रिलेक्स करना होता है तो वह कार्टन चैनल लगा लेते हैं।

Read more »

GT vs RR Live: कागिसो रबाडा भी राजस्थान के लिए बन सकते हैं मुश्किलआईपीएल 2026, GT vs RR Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर मैच आज मुल्लांपुर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा।

Read more »

GT vs RR लाइव स्कोर: आज दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला, गुजरात और राजस्थान में से कौन जीतेगा?आज आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबला में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुल्कशाहर में मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम 31 मई को आरसीबी के खिलाफ फाइनल में खेलेगी। गुजरात टीम शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर निर्भर करती है जबकि राजस्थान की बल्लेबाजी 250+ रन के लिए तैयार है।

Read more »

GT vs RR Qualifier-2 Live Score: क्वालीफायर-2 में आज गुजरात और राजस्थान की होगी भिड़ंत, कुछ ही देर में शुरू होगा मैचGT vs RR Qualifier-2 Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत होगी, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा. हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी. IPL | खेल समाचार

Read more »