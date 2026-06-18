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'मंडली' सेलिब्रेशन सॉन्ग: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का नवीनतम गाना रिलीज

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'मंडली' सेलिब्रेशन सॉन्ग: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का नवीनतम गाना रिलीज
अक्षय कुमारवेलकम टू द जंगलमंडली
📆18-06-2026 08:18:00
📰Dainik Jagran
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अक्षय कुमार की अपमकिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल का लेटेस्ट सॉन्ग दीवाने हैं मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और मेकर्स ने एक नया गाना रिलीज किया है, जो सेलिब्रेशन एंथम के तौर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। गाना बुधवार को रिलीज किया गया था और वीडियो अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वेलकम टू द जंगल के दीवाने गाने को देखने पर साफ पता चल रहा है कि यह जश्न के माहौल पर फिल्माया गया गीत है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 3 साल पहले हुई थी और अब यह पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार है। 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

जंगल में मंगल करती नजर आई ' मंडली ', सेलिब्रेशन सॉन्ग हुआ आउट अक्षय कुमार की अपमकिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल का लेटेस्ट सॉन्ग दीवाने हैं मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और मेकर्स ने एक नया गाना रिलीज किया है, जो सेलिब्रेशन एंथम के तौर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। गाना बुधवार को रिलीज किया गया था और वीडियो अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वेलकम टू द जंगल के दीवाने गाने को देखने पर साफ पता चल रहा है कि यह जश्न के माहौल पर फिल्माया गया गीत है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। गाने को आनंद राज आनंद और अमृता फडणवीस ने अपनी आवाज दी है। गाने के संगीतकार, गीतकार और गायक आनंद राज आनंद का कहना है कि उनका मकसद किसी ट्रेंड को फॉलो करना नहीं था, बल्कि ऐसा गाना बनाना था जिससे लोग पहली बार सुनते ही जुड़ जाएं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 3 साल पहले हुई थी और अब यह पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार है। 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

जंगल में मंगल करती नजर आई 'मंडली', सेलिब्रेशन सॉन्ग हुआ आउट अक्षय कुमार की अपमकिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल का लेटेस्ट सॉन्ग दीवाने हैं मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और मेकर्स ने एक नया गाना रिलीज किया है, जो सेलिब्रेशन एंथम के तौर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। गाना बुधवार को रिलीज किया गया था और वीडियो अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वेलकम टू द जंगल के दीवाने गाने को देखने पर साफ पता चल रहा है कि यह जश्न के माहौल पर फिल्माया गया गीत है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। गाने को आनंद राज आनंद और अमृता फडणवीस ने अपनी आवाज दी है। गाने के संगीतकार, गीतकार और गायक आनंद राज आनंद का कहना है कि उनका मकसद किसी ट्रेंड को फॉलो करना नहीं था, बल्कि ऐसा गाना बनाना था जिससे लोग पहली बार सुनते ही जुड़ जाएं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 3 साल पहले हुई थी और अब यह पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार है। 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी

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अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल मंडली सेलिब्रेशन सॉन्ग गाना रिलीज

 

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