'मैं वापस आऊंगा' फिल्म को 'एंटी-नेशनल' कहने पर एआर रहमान की मजेदार प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

संगीत सम्राट एआर रहमान ने अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को देश-विरोधी बताने वाले एक व्यंग्यात्मक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी यह फिल्म विभाजन के दर्द और मानवीय भावनाओं को दर्शाती है।
भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान अक्सर अपनी कला और संगीत के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। हाल ही में उनकी नई फिल्म ' मैं वापस आऊंगा ' को लेकर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प विवाद खड़ा हुआ, जिसे रहमान ने अपने अनोखे अंदाज में संभाला। दरअसल, इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी यह फिल्म देश के विभाजन की उस त्रासदी पर आधारित है जिसने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। फिल्म में विभाजन के दौरान झेले गए दर्द, अधूरी ख्वाहिशों और निस्वार्थ प्रेम की कहानी को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा गया है। इस फिल्म की कहानी और निर्देशन की सोशल मीडिया पर काफी प्रशंसा हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक वायरल पोस्ट में इस फिल्म को 'एंटी-नेशनल' यानी देश-विरोधी करार दिया गया, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान को केवल आतंकवादियों या जासूसों के नजरिए से नहीं दिखाया गया है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी गई है। एआर रहमान ने जब इस व्यंग्यात्मक पोस्ट को देखा, तो उन्होंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया। इस पोस्ट में तंज कसा गया था कि फिल्म 'एंटी-नेशनल' है क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बिना किसी नकारात्मक स्टीरियोटाइप के दिखाया गया है। रहमान ने इस पर कोई लंबा-चौड़ा बयान देने के बजाय केवल एक 'हंसने वाला इमोजी' साझा किया, जो यह दर्शाता है कि वे इस तरह की संकीर्ण सोच को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर हंसना बेहतर समझते हैं। रहमान की इस प्रतिक्रिया के बाद इंटरनेट पर बहस और तेज हो गई है। फिल्म के प्रशंसकों ने रहमान का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि देशभक्ति का मतलब केवल दूसरे देश के प्रति नफरत फैलाना नहीं होता। यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि जब तक किसी फिल्म में दूसरे पक्ष को बुरा नहीं दिखाया जाता या नफरत नहीं फैलाई जाती, तब तक कुछ लोग उसे देशभक्ति वाली फिल्म नहीं मानते। फिल्म का एक संवाद 'दुश्मनी बहुत जल्दी समझ में आती है सबको' भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है, जो आज के दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। इस फिल्म की कलात्मकता की सराहना केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सरहद पार भी हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक उमर नासिर अली ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक नोट साझा करते हुए कहा कि ' मैं वापस आऊंगा ' एक बेहद खूबसूरत और भावनात्मक फिल्म है, जो सिनेमा खत्म होने के बाद भी दर्शक के मन में बसी रहती है। उन्होंने विशेष रूप से नसीरुद्दीन शाह के अभिनय और आरती बजाज की एडिटिंग की प्रशंसा की और इसे सिनेमैटिक स्टोरीटेलिंग की एक मास्टरक्लास बताया। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के साथ-साथ दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ जैसे कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये था और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई अब तक औसत रही है, लेकिन इसकी चर्चा और क्रिटिक्स की तारीफ इसे एक खास श्रेणी में खड़ा करती है। इम्तियाज अली और एआर रहमान का यह पांचवां साझा प्रोजेक्ट है। इन दोनों दिग्गजों ने इससे पहले 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी कालजयी फिल्में दी हैं। रहमान का संगीत इस फिल्म में भी कहानी को आगे ले जाने का काम करता है। इम्तियाज अली ने पहले भी साझा किया था कि उनके और रहमान के काम के पीछे गहरा आध्यात्मिक आधार होता है। उन्होंने बताया था कि कैसे 'कुन फाया कुन' जैसे गीतों में ऋग्वेद, कुरान और बाइबिल जैसी पवित्र किताबों का सार समाहित है। ' मैं वापस आऊंगा ' भी उसी रूहानियत और मानवीयता की तलाश की एक कड़ी है, जो यह संदेश देती है कि सरहदें भले ही नक्शों पर खिंची हों, लेकिन इंसानी जज्बात और दर्द किसी सीमा के मोहताज नहीं होते। फिल्म की धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ यह बताती है कि दर्शक अब केवल शोर-शराबे वाली फिल्मों के बजाय ऐसी कहानियों को पसंद कर रहे हैं जो उनके दिल को छू सकें और उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकें.
भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान अक्सर अपनी कला और संगीत के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। हाल ही में उनकी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प विवाद खड़ा हुआ, जिसे रहमान ने अपने अनोखे अंदाज में संभाला। दरअसल, इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी यह फिल्म देश के विभाजन की उस त्रासदी पर आधारित है जिसने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। फिल्म में विभाजन के दौरान झेले गए दर्द, अधूरी ख्वाहिशों और निस्वार्थ प्रेम की कहानी को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा गया है। इस फिल्म की कहानी और निर्देशन की सोशल मीडिया पर काफी प्रशंसा हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक वायरल पोस्ट में इस फिल्म को 'एंटी-नेशनल' यानी देश-विरोधी करार दिया गया, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान को केवल आतंकवादियों या जासूसों के नजरिए से नहीं दिखाया गया है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी गई है। एआर रहमान ने जब इस व्यंग्यात्मक पोस्ट को देखा, तो उन्होंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया। इस पोस्ट में तंज कसा गया था कि फिल्म 'एंटी-नेशनल' है क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बिना किसी नकारात्मक स्टीरियोटाइप के दिखाया गया है। रहमान ने इस पर कोई लंबा-चौड़ा बयान देने के बजाय केवल एक 'हंसने वाला इमोजी' साझा किया, जो यह दर्शाता है कि वे इस तरह की संकीर्ण सोच को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर हंसना बेहतर समझते हैं। रहमान की इस प्रतिक्रिया के बाद इंटरनेट पर बहस और तेज हो गई है। फिल्म के प्रशंसकों ने रहमान का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि देशभक्ति का मतलब केवल दूसरे देश के प्रति नफरत फैलाना नहीं होता। यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि जब तक किसी फिल्म में दूसरे पक्ष को बुरा नहीं दिखाया जाता या नफरत नहीं फैलाई जाती, तब तक कुछ लोग उसे देशभक्ति वाली फिल्म नहीं मानते। फिल्म का एक संवाद 'दुश्मनी बहुत जल्दी समझ में आती है सबको' भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है, जो आज के दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। इस फिल्म की कलात्मकता की सराहना केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सरहद पार भी हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक उमर नासिर अली ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक नोट साझा करते हुए कहा कि 'मैं वापस आऊंगा' एक बेहद खूबसूरत और भावनात्मक फिल्म है, जो सिनेमा खत्म होने के बाद भी दर्शक के मन में बसी रहती है। उन्होंने विशेष रूप से नसीरुद्दीन शाह के अभिनय और आरती बजाज की एडिटिंग की प्रशंसा की और इसे सिनेमैटिक स्टोरीटेलिंग की एक मास्टरक्लास बताया। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के साथ-साथ दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ जैसे कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये था और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई अब तक औसत रही है, लेकिन इसकी चर्चा और क्रिटिक्स की तारीफ इसे एक खास श्रेणी में खड़ा करती है। इम्तियाज अली और एआर रहमान का यह पांचवां साझा प्रोजेक्ट है। इन दोनों दिग्गजों ने इससे पहले 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी कालजयी फिल्में दी हैं। रहमान का संगीत इस फिल्म में भी कहानी को आगे ले जाने का काम करता है। इम्तियाज अली ने पहले भी साझा किया था कि उनके और रहमान के काम के पीछे गहरा आध्यात्मिक आधार होता है। उन्होंने बताया था कि कैसे 'कुन फाया कुन' जैसे गीतों में ऋग्वेद, कुरान और बाइबिल जैसी पवित्र किताबों का सार समाहित है। 'मैं वापस आऊंगा' भी उसी रूहानियत और मानवीयता की तलाश की एक कड़ी है, जो यह संदेश देती है कि सरहदें भले ही नक्शों पर खिंची हों, लेकिन इंसानी जज्बात और दर्द किसी सीमा के मोहताज नहीं होते। फिल्म की धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ यह बताती है कि दर्शक अब केवल शोर-शराबे वाली फिल्मों के बजाय ऐसी कहानियों को पसंद कर रहे हैं जो उनके दिल को छू सकें और उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकें
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