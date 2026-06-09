06 जून 2026 का पंचांग: छठा बड़ा मंगल, हनुमान जी की पूजा से सभी कष्ट दूर

06 जून 2026 का पंचांग जानें: आज छठा बड़ा मंगल और हनुमान जी की पूजा के महत्व, तिथि, सूर्योदय, चंद्र अस्त और राहुकाल का विवरण।

आज 09 जून 2026, मंगलवार को पुरुषोत्तम मास के 24वें दिन छठा बड़ा मंगल है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आज 09 जून 2026 के पंचांग के जरिए इस बारे में जानते हैं। आज 09 जून 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि मंगलवार को सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कल पुरुषोत्तम मास का 24वां दिन है और दिनभर अशुभ मृत्यु पंचक रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन का पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए। जिसकी वजह से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पंचांग पढ़ने से आयु वृद्धि होती है। पापों से छुटकारा मिलता है। जो लोग पंचांग पढ़ते या सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुबह सबसे पहले पंचांग पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं, 09 जून 2026 मंगलवार का पंचांग क्या होगा। तिथि - पुरुषोत्तम मास द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक उसके बाद दशमी तिथि होगी। सूर्योदय - सुबह 05:22 बजे। चंद्र अस्त - सुबह 08:25 बजे से सुबह 09:18 मिनट तक और सुबह 11:22 मिनट से दोपहर 12:04 मिनट तक। राहुकाल - दोपहर 12:04 मिनट से दोपहर 01:30 मिनट तक। पूर्व द्र Astronomy के दौरान अशुभ मृत्यु पंचक रहने वाला दिन है। इस दिन हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी और छठा बड़ा मंगल का संयोजन इस दिन को और पावन बनाता है। पंचांग के अनुसार, सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी, फिर दशमी शुरू होगी। सूर्योदय 05:22 बजे होगा और चंद्र अस्त का समय सुबह 08:25 बजे से 09:18 मिनट और फिर दोपहर 11:22 मिनट से 12:04 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:04 से 01:30 मिनट तक का समय है, जो इसे अशुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है.

आज 09 जून 2026, मंगलवार को पुरुषोत्तम मास के 24वें दिन छठा बड़ा मंगल है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आज 09 जून 2026 के पंचांग के जरिए इस बारे में जानते हैं। आज 09 जून 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि मंगलवार को सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कल पुरुषोत्तम मास का 24वां दिन है और दिनभर अशुभ मृत्यु पंचक रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन का पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए। जिसकी वजह से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पंचांग पढ़ने से आयु वृद्धि होती है। पापों से छुटकारा मिलता है। जो लोग पंचांग पढ़ते या सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुबह सबसे पहले पंचांग पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं, 09 जून 2026 मंगलवार का पंचांग क्या होगा। तिथि- पुरुषोत्तम मास द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक उसके बाद दशमी तिथि होगी। सूर्योदय- सुबह 05:22 बजे। चंद्र अस्त- सुबह 08:25 बजे से सुबह 09:18 मिनट तक और सुबह 11:22 मिनट से दोपहर 12:04 मिनट तक। राहुकाल- दोपहर 12:04 मिनट से दोपहर 01:30 मिनट तक। पूर्व द्र Astronomy के दौरान अशुभ मृत्यु पंचक रहने वाला दिन है। इस दिन हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी और छठा बड़ा मंगल का संयोजन इस दिन को और पावन बनाता है। पंचांग के अनुसार, सुबह 02 बजकर 35 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी, फिर दशमी शुरू होगी। सूर्योदय 05:22 बजे होगा और चंद्र अस्त का समय सुबह 08:25 बजे से 09:18 मिनट और फिर दोपहर 11:22 मिनट से 12:04 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:04 से 01:30 मिनट तक का समय है, जो इसे अशुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है





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