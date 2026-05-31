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1 जून राशिफल : आज देवगुरु बृहस्पति का महागोचर, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

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1 जून राशिफल : आज देवगुरु बृहस्पति का महागोचर, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत
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📆31-05-2026 23:37:00
📰Dainik Jagran
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आज का दिन हर राशि के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आने वाला है। कर्क, मिथुन और मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर में नए मौके, समाज में मान-सम्मान और समझदारी से बड़े फैसले लेने का है। वहीं, मेष और सिंह राशि वाले आज गजब के कॉन्फिडेंस में रहेंगे।

1 जून राशिफल : आज देवगुरु बृहस्पति का महागोचर, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत इस समय वृश्चिक राशि में मौजूद चंद्रमा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को गहराई दे रहे हैं। वहीं, वृषभ राशि में विराजमान सूर्यदेव आपके बैंक बैलेंस और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। आज का दिन हर राशि के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आने वाला है। कर्क, मिथुन और मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर में नए मौके, समाज में मान-सम्मान और समझदारी से बड़े फैसले लेने का है। वहीं, मेष और सिंह राशि वाले आज गजब के कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हां, कुछ लोगों को सुबह के वक्त थोड़ी बहुत मानसिक उलझन या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन परेशान न हों, दोपहर ढलते-ढलते सब कुछ बढ़िया और आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वृश्चिक राशि में मौजूद चंद्रमा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को गहराई दे रहे हैं। वहीं, वृषभ राशि में विराजमान सूर्यदेव आपके बैंक बैलेंस और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। आज का दिन हर राशि के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आने वाला है। कर्क, मिथुन और मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर में नए मौके, समाज में मान-सम्मान और समझदारी से बड़े फैसले लेने का है। वहीं, मेष और सिंह राशि वाले आज गजब के कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हां, कुछ लोगों को सुबह के वक्त थोड़ी बहुत मानसिक उलझन या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन परेशान न हों, दोपहर ढलते-ढलते सब कुछ बढ़िया और आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कुछ नया और रोमांचक लेकर आने वाला है। हर राशि के लोगों को आज कुछ न कुछ नया और रोमांचक लेकर आने वाला है। कुछ लोगों को आज कुछ मानसिक उलझन या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन परेशान न हों, दोपहर ढलते-ढलते सब कुछ बढ़िया और आपके कंट्रोल में आ जाएगा.

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