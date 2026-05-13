1,04,239 चालानों में से 97,874 चालान केवल बिना हेलमेट के

अंतिम संस्करण 3

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। सड़क पर वाहन चलाते समय आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके पुलिस की नजर से बच सकते हैं, लेकिन अब कैमरों की नजर से बचना आपके लिए मुश्किल है। इसके बावजूद शहर की सड़कों पर प्रतिदिन लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं। दो पहिया वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में सबसे आगे है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के तहत लगाए गए कैमरों से फरवरी से अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 1,04,239 चालान किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चालकों पर हुई है। नगर निगम द्वारा शहर के 57 प्रमुख चौराहों और मार्गों पर कुल 870 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 377 कैमरों को चालान प्रणाली से जोड़ा गया है। एक फरवरी से इन कैमरों के जरिये चालान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ट्रैफिक पुलिस के डाटा के अनुसार फरवरी में 20,116, मार्च में 30,670 और अप्रैल में सबसे अधिक 41,555 चालान हुए। मई में अभी तक 11,898 चालान किए जा चुके हैं। चार माह के दौरान नो-हेलमेट मामलों में सबसे ज्यादा 97,874 चालान किए गए। अप्रैल माह में अकेले 39,026 वाहन चालकों के बिना हेलमेट चालानी काटे गए.

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। सड़क पर वाहन चलाते समय आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके पुलिस की नजर से बच सकते हैं, लेकिन अब कैमरों की नजर से बचना आपके लिए मुश्किल है। इसके बावजूद शहर की सड़कों पर प्रतिदिन लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं। दो पहिया वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में सबसे आगे है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के तहत लगाए गए कैमरों से फरवरी से अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 1,04,239 चालान किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चालकों पर हुई है। नगर निगम द्वारा शहर के 57 प्रमुख चौराहों और मार्गों पर कुल 870 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 377 कैमरों को चालान प्रणाली से जोड़ा गया है। एक फरवरी से इन कैमरों के जरिये चालान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ट्रैफिक पुलिस के डाटा के अनुसार फरवरी में 20,116, मार्च में 30,670 और अप्रैल में सबसे अधिक 41,555 चालान हुए। मई में अभी तक 11,898 चालान किए जा चुके हैं। चार माह के दौरान नो-हेलमेट मामलों में सबसे ज्यादा 97,874 चालान किए गए। अप्रैल माह में अकेले 39,026 वाहन चालकों के बिना हेलमेट चालानी काटे गए





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नो-हेलमेट

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