1.45 करोड़ की साइबर ठगी: सिडकुल फैक्ट्री अधिकारी से ऑनलाइन शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी

सिडकुल में एक फार्मा कंपनी के अधिकारी के साथ 1.45 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई। धोखेबाजों ने उन्हें ऑनलाइन शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए लुभाया और एक फर्जी एप्लिकेशन के माध्यम से पैसे जमा करवा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरिद्वार में ऑनलाइन शेयर मार्केट के नाम पर एक बड़ा साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिडकुल क्षेत्र में स्थित एक फार्मा कंपनी के अधिकारी नीरज कुमार के साथ लगभग 1.45 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। नीरज कुमार, जो हरिद्वार ग्रीन कॉलोनी में रहते हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें जनवरी 2024 में फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया। इस विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया। इस ग्रुप में, धोखेबाजों ने उन्हें विशेष शेयर और आईपीओ में निवेश करने के लिए लुभाया। उन्होंने खुद को प्रतिष्ठित निवेश सलाहकार बताया और नीरज को नियो कोट प्रो नामक एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा। इन धोखेबाजों ने नीरज को भारी मुनाफे का वादा किया और शुरुआत में, एप्लिकेशन पर निवेश की गई राशि और लाभ को बढ़ता हुआ दिखाया, जिससे नीरज का विश्वास जीत लिया गया। इसके बाद, नीरज को अलग-अलग बैंक खातों में लगातार बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। धीरे-धीरे, नीरज से कुल 1.

45 करोड़ रुपये जमा करवा लिए गए। जब नीरज ने अपनी धनराशि निकालने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वे खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। इसके तुरंत बाद, धोखेबाज उनसे संपर्क से गायब हो गए। इस घटना के बाद नीरज को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने साइबर सेल और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी की गंभीरता को दर्शाता है और लोगों को ऑनलाइन निवेश करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी निवेश सलाहकार की विश्वसनीयता की जांच कर लें। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। यह घटना एक चेतावनी है कि साइबर अपराधी किस तरह से नए-नए तरीकों से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके लोगों को लुभाते हैं और उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में, धोखेबाजों ने नीरज कुमार को भारी मुनाफे का लालच दिया और उन्हें एक फर्जी एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने नीरज का विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में निवेश पर लाभ दिखाया, लेकिन जब नीरज ने अपनी धनराशि निकालने की कोशिश की, तो उन्हें धोखा हो गया। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का उद्देश्य धोखेबाजों को पकड़ना और नीरज कुमार के पैसे वापस दिलाना है। इस मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि लोग ऑनलाइन निवेश करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। साइबर अपराध एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए पुलिस और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और उन्हें साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने आगे बताया कि इस मामले में तकनीकी जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया है और पुलिस उन खातों की भी जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित गिरोह का काम है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस मामले में, पुलिस ने देहरादून और टिहरी में हाल ही में हुई साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के साथ भी संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही है। देहरादून में वीआईपी कार्ड और रिफंड के नाम पर 5.79 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई थी, जबकि टिहरी के चंबा में ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी एक फर्जी कंपनी बनाकर की गई थी। पुलिस का मानना है कि ये सभी घटनाएं एक ही गिरोह द्वारा की गई हो सकती हैं। इसलिए, पुलिस इन सभी मामलों की एक साथ जांच कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कानून के कठघरे में लाया जा सके। जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी वित्तीय जानकारी न दें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। यदि उन्हें किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होना लगता है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें





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