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10 जून के मुख्य समाचार: बिलासपुर में कांग्रेस में गड़बड़ी, पेट्रोल पंप पर ठगी का खतरा, किसान बिजाई, पंजाब रोडवेज हड़ताल

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10 जून के मुख्य समाचार: बिलासपुर में कांग्रेस में गड़बड़ी, पेट्रोल पंप पर ठगी का खतरा, किसान बिजाई, पंजाब रोडवेज हड़ताल
10 जून समाचारबिलासपुर कांग्रेसटिकट वितरण गड़बड़ी
📆10-06-2026 11:23:00
📰Amar Ujala
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10 जून को देश में हुए मुख्य घटनाओं की जानकारी: बिलासपुर में कांग्रेस के टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोप, जिला परिषद चुनाव हार पर संगठन पर सवाल, फर्जीवाड़े में बीपीएल प्लॉट रजिस्ट्री की जांच की माँग, पेट्रोल पंप पर मीटर जीरो के बाद भी ठगी का सUPचना, फिरोजशाह टोल प्लाजा पर किसान धान की बिजाई, और पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की राज्य स्तरीय हड़ताल। साथ ही स्वास्थ्य के लिए हंसने के फायदे और डेटा संग्रह की नीति पर जानकारी।

10 जून के मुख्य और ताजा समाचार प्रस्तुत हैं। स्वस्थ रहने के लिए हर कोई नियमित रूप से हंसना चाहिए क्योंकि चुटकुले मन को ताजा करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। फर्जीवाड़े में बीपीएल के प्लॉटों की रजिसristree के आरोप में जांच की माँग की गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के कारण घमासान पड़ा है और जिला परिषद चुनाव में हार के बाद संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर में जीरो देखने के बाद भी ठगी का संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। फिरोजशाह टोल प्लाजा की जमीन पर किसानों ने धान की बिजाई शुरू कर दी है। पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य स्तरीय तीन दिवसीय हड़ताल का एलान किया और पहले दिन अमृतसर में गोलबाग रोडवेज डीपू-1 और 2 के बाहर धरना देते चक्का जाम किया। इन खबरों के साथ-साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर लाइव अपडेट मिल रहे हैं। हम आपको बेहतर अनुभव देने के लिए कुकीज जैसे डेटा संग्रह टूल का उपयोग करते हैं। साइन-अप करने पर आपका ईमेल और फोन नंबर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज मिटा सकते हैं और प्रोफाइल से अपना डेटा एक्सपोर्ट या हटा सकते हैं.

10 जून के मुख्य और ताजा समाचार प्रस्तुत हैं। स्वस्थ रहने के लिए हर कोई नियमित रूप से हंसना चाहिए क्योंकि चुटकुले मन को ताजा करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। फर्जीवाड़े में बीपीएल के प्लॉटों की रजिसristree के आरोप में जांच की माँग की गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के कारण घमासान पड़ा है और जिला परिषद चुनाव में हार के बाद संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर में जीरो देखने के बाद भी ठगी का संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। फिरोजशाह टोल प्लाजा की जमीन पर किसानों ने धान की बिजाई शुरू कर दी है। पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य स्तरीय तीन दिवसीय हड़ताल का एलान किया और पहले दिन अमृतसर में गोलबाग रोडवेज डीपू-1 और 2 के बाहर धरना देते चक्का जाम किया। इन खबरों के साथ-साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर लाइव अपडेट मिल रहे हैं। हम आपको बेहतर अनुभव देने के लिए कुकीज जैसे डेटा संग्रह टूल का उपयोग करते हैं। साइन-अप करने पर आपका ईमेल और फोन नंबर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज मिटा सकते हैं और प्रोफाइल से अपना डेटा एक्सपोर्ट या हटा सकते हैं

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

10 जून समाचार बिलासपुर कांग्रेस टिकट वितरण गड़बड़ी बीपीएल फर्जीवाड़े पेट्रोल पंप ठगी फिरोजशाह किसान पंजाब रोडवेज हड़ताल चुटकुले स्वास्थ्य डेटा संग्रह नीति

 

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