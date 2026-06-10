10 जून के मुख्य समाचार: बिलासपुर में कांग्रेस में गड़बड़ी, पेट्रोल पंप पर ठगी का खतरा, किसान बिजाई, पंजाब रोडवेज हड़ताल

10 जून को देश में हुए मुख्य घटनाओं की जानकारी: बिलासपुर में कांग्रेस के टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोप, जिला परिषद चुनाव हार पर संगठन पर सवाल, फर्जीवाड़े में बीपीएल प्लॉट रजिस्ट्री की जांच की माँग, पेट्रोल पंप पर मीटर जीरो के बाद भी ठगी का सUPचना, फिरोजशाह टोल प्लाजा पर किसान धान की बिजाई, और पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की राज्य स्तरीय हड़ताल। साथ ही स्वास्थ्य के लिए हंसने के फायदे और डेटा संग्रह की नीति पर जानकारी।

10 जून के मुख्य और ताजा समाचार प्रस्तुत हैं। स्वस्थ रहने के लिए हर कोई नियमित रूप से हंसना चाहिए क्योंकि चुटकुले मन को ताजा करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। फर्जीवाड़े में बीपीएल के प्लॉटों की रजिसristree के आरोप में जांच की माँग की गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के कारण घमासान पड़ा है और जिला परिषद चुनाव में हार के बाद संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर में जीरो देखने के बाद भी ठगी का संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। फिरोजशाह टोल प्लाजा की जमीन पर किसानों ने धान की बिजाई शुरू कर दी है। पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य स्तरीय तीन दिवसीय हड़ताल का एलान किया और पहले दिन अमृतसर में गोलबाग रोडवेज डीपू-1 और 2 के बाहर धरना देते चक्का जाम किया। इन खबरों के साथ-साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर लाइव अपडेट मिल रहे हैं। हम आपको बेहतर अनुभव देने के लिए कुकीज जैसे डेटा संग्रह टूल का उपयोग करते हैं। साइन-अप करने पर आपका ईमेल और फोन नंबर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज मिटा सकते हैं और प्रोफाइल से अपना डेटा एक्सपोर्ट या हटा सकते हैं.

10 जून के मुख्य और ताजा समाचार प्रस्तुत हैं। स्वस्थ रहने के लिए हर कोई नियमित रूप से हंसना चाहिए क्योंकि चुटकुले मन को ताजा करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। फर्जीवाड़े में बीपीएल के प्लॉटों की रजिसristree के आरोप में जांच की माँग की गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के कारण घमासान पड़ा है और जिला परिषद चुनाव में हार के बाद संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर में जीरो देखने के बाद भी ठगी का संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। फिरोजशाह टोल प्लाजा की जमीन पर किसानों ने धान की बिजाई शुरू कर दी है। पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य स्तरीय तीन दिवसीय हड़ताल का एलान किया और पहले दिन अमृतसर में गोलबाग रोडवेज डीपू-1 और 2 के बाहर धरना देते चक्का जाम किया। इन खबरों के साथ-साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर लाइव अपडेट मिल रहे हैं। हम आपको बेहतर अनुभव देने के लिए कुकीज जैसे डेटा संग्रह टूल का उपयोग करते हैं। साइन-अप करने पर आपका ईमेल और फोन नंबर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज मिटा सकते हैं और प्रोफाइल से अपना डेटा एक्सपोर्ट या हटा सकते हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

10 जून समाचार बिलासपुर कांग्रेस टिकट वितरण गड़बड़ी बीपीएल फर्जीवाड़े पेट्रोल पंप ठगी फिरोजशाह किसान पंजाब रोडवेज हड़ताल चुटकुले स्वास्थ्य डेटा संग्रह नीति

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बेगूसराय में 10 रुपए के लिए होटल में चाकूबाजी; VIDEO: कोल्डड्रिंक की बोतल को लेकर कहासुनी; 15 बदमाशों ने की तोड़फोड़, 67 हजार रुपए भी लूटेBegusarai 10 rupees dispute 10-15 thugs beat hotel owner staff looted cash. बेगूसराय में 10 रुपए के लिए होटल में चाकूबाजी; VIDEO

Read more »

बिहार MLC चुनाव में कोई नहीं हारेगा; वोटिंग से पहले ही सेट हो गई पॉलिटिकल फील्डिंग! 10-10 खेल समझो - bihar vidhan parishad election unopposed candidates nomination nda rjdबिहार विधान परिषद चुनाव के तहत पटना में 10 सीटों के लिए मात्र 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, जिससे सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है।

Read more »

करियर राशिफल (Career Rashifal) 10 जून 2026 : मेष राशि को आर्थिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, जानें किन-किन राशियों में बना है कमाई का संयोगCareer Horoscope Today, 10 June 2026 : करियर और आर्थिक मामलो में 10 जून का दिन मेष राशि के जातको के लिए अनुकूल रहेगा। अधिकारी वर्ग से भी इनको सपोर्ट मिलेगा। मंगल के मेष में होने से और बुध के मिथुन राशि में गोचर करने से 10 जून का दिन रुपये पैसे और करियर के मामले में सभी राशयों के लिए कैसा रहेगा, जानें 10 जून का आर्थिक करियर...

Read more »

Par Panel: नीट परीक्षा प्रबंधन पर संसदीय समिति की बैठक कल, पेश होंगे NTA, NMC और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीParliamentary Panel: संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति 10 जून को नीट परीक्षा संचालन पर महत्वपूर्ण बैठक करेगी।

Read more »

India seafood export target: एक दशक में 70 प्रतिशत बढ़ा समुद्री उत्पादों का निर्यात, अगले 5 वर्षों में 30 अरब डॉलर के लक्ष्य पर नजर: पीयूष गोयलपिछले 10 वर्षों में भारत का सीफूड निर्यात 70% बढ़ा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 5 वर्षों में 30 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा। पूरी रिपोर्ट.

Read more »

लव राशिफल 10 जून: कर्क राशि में शुक्र-गुरु की दिव्य युति, पढ़ें कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन - aaj ka love rashifal 10 june 2026 love horoscope today aries to piscesआज 10 जून 2026 को प्यार और रिश्तों के मामले में एक बेहद अद्भुत और गहरा योग बना हुआ है।

Read more »