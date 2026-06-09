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10 जून 2026 का राशिफल: मिथुन, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक

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10 जून 2026 का राशिफल: मिथुन, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक
10 जून 2026 राशिफलमिथुन राशितुला राशि
📆09-06-2026 10:25:00
📰NBT Hindi News
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10 जून 2026 के लिए विस्तृत राशिफल जानें। ग्रह गोचरों के अनुसार मिथुन, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ है। भविष्यवाणियां के अनुसार हर राशि के लिए अलग-अलग सूचनाएं दी गई हैं।

कल यानी 10 जून 2026 का दिन बुधवार के दिन है और तिथि ज्येष्ठ माह की दशमी है। चंद्रमा रात के समय मीन राशि में गोचर करेगा। बुध ग्रह का स्वराशि मिथुन में गोचर होने से भद्र राजयोग प्रभावी रहेगा तथा चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल का होने से सुनफा योग निर्मित होगा। साथ ही सूर्य से ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के होने से सम योग भी बनेगा। इन शुभ ग्रह गोचर ों के कारण मिथुन, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक और आनंदवर्धक होगा। नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार चंद्रमा उत्तराबाध्रपद से रेवती नक्षत्र पर संचार करेगा और मंगल मेष राशि में होगा। ऐसे में कल के दिन के सभी राशियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ने की संभावना है। मेष राशि के लिए शनि और चंद्रमा का द्वादश भाव में योग अनचाहे खर्च का कारण बन सकता है। सूचना के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है क्योंकि गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकता है। किसी पर अत्याधिक भरोसा न करें। मंगल के स्वराशि में होने से साहसिक फैसले लेने पर लाभ हो सकता है और सरकारी क्षेत्र के कार्यों में सफलता संभावना है। वृषभ राशि के लिए मेहनत के बाद सफलता का स्वाद मिलेगा। लेकिन आपको ऊंगली थोड़ी टेढ़ी करनी होगी। सहजता से काम पूरा करने में difficulties होंगी। पारिवारिक जीवन में सपोर्ट मिलेगा और ससुराल पक्ष से सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें और हाइड्रेशन बनाए रखें। वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से कुछ मुश्किल आसान हो सकती है। मिथुन राशि के लिए यह दिन बहुत शुभ है। बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग करने से लाभ होगा। थकान के बाद आराम का मौका मिलेगा। बुध ग्रह की सहायता से बौद्धि संबंधी कार्य सफल होंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। पेंडिंग काम पूरा हो सकत.

eclipse हैं। मनपसंद भोजन का आनंद लेने का मौका है और कलात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कर्क राशि के लिए चतुराई और संयम दिखाना आवश्यक है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। मित्र या रिश्तेदार मिलने के अवसर होंगे। किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आर्थिक लाभ मिलेगा और बिजनेस में बड़ी डील संभव है। धार्मिक कर्मों में रुझान बढ़ेगा। सिंह राशि के लिए हालांकि चंद्रमा अस्टम में मानसिक तनाव दे सकता है, पर मंगल, सूर्य और बुध का गोचर सभी बाधाओं को दूर करने में मददगार साबित होगा। परीक्षा या इंटरव्यू में आत्मविश्वास और तकनीकी ज्ञान सफलता का कारण बन सकता है। कारोबार, इंश्योरेंस और बैंकिंग से जुड़े कामों में लाभ होगा। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और विरोधियों पर जीत साबित कर पाएंगे। कन्या राशि के लिए यह दिन नई ओर ले जाने वाला है। जीवन को नई दिशा देने वाले ज्ञान और अनुभव प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में सन्तुलन बनाए रख पाएंगे। सरकारी क्षेत्र और इंश्योरेंस से जुड़े कार्य सफल होंगे। तुला राशि के लिए जीवनसाथी से सहयोग मिलने की संभावना है

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