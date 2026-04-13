10 रुपये की गड़बड़ी: हाईकोर्ट ने रेलवे कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द की, 24 साल बाद मिला न्याय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 10 रुपये की कथित गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त रेलवे कर्मचारी नारायण नायर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और जांच प्रक्रिया में कई विसंगतियाँ थीं। यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने 10 रुपये की कथित गड़बड़ी के मामले में बर्खास्त रेलवे कर्मचारी नारायण नायर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने न्यायपालिका की निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को उजागर किया है।

मामले की शुरुआत 4 जनवरी, 2002 को नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर हुई, जब नायर टिकट काउंटर पर ड्यूटी पर थे। उस समय विजिलेंस टीम ने अचानक छापा मारा और आरोप लगाया कि नायर ने टिकट खरीदने पर 31 रुपये के बजाय 21 रुपये लौटाए थे, जिससे उन्होंने 10 रुपये बचा लिए। नायर ने शुरू से ही इस आरोप का खंडन किया, यह कहते हुए कि भीड़ के कारण गलती हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके पास अतिरिक्त धन बीमार पत्नी की दवा के लिए थे, जिसे वे काउंटर पर नहीं रख सके क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। विजिलेंस टीम ने नायर पर 450 रुपये अतिरिक्त और टिकट रोल मिलने का भी आरोप लगाया, जिसे नायर ने अस्वीकार किया।

न्याय की लंबी लड़ाई लगभग 24 साल तक चली, जिसमें कई अदालती कार्यवाही और कानूनी दांव-पेंच शामिल थे। इस दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में प्रक्रियात्मक कमियां थीं और निष्पक्ष जांच नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि 10 रुपये की गड़बड़ी के आरोप का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। अभियोजन पक्ष के एकमात्र गवाह वे यात्री थे जिन्होंने टिकट खरीदा था और जो स्वयं विजिलेंस टीम के सदस्य थे। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि किसी अन्य यात्री ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जांच अधिकारी ही अभियोजन पक्ष की भूमिका भी निभा रहे थे, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। अदालत ने यह भी पाया कि जांच में कई नियम तोड़े गए और उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। आंकड़ों में भी विसंगतियाँ थीं, क्योंकि पहले कहा गया था कि 778 रुपये अतिरिक्त मिले थे, जबकि जांच के बाद यह राशि घटकर केवल सात रुपये रह गई।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में रेलवे द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोप केवल संभावनाओं के आधार पर साबित नहीं किए जा सकते। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई छोटी सी चूक हुई भी थी, तो उसके लिए नौकरी से बर्खास्त करना एक कठोर और असंगत सजा थी। न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि रेलवे प्रशासन को इस तरह के छोटे अपराधों के लिए बर्खास्तगी जैसे सख्त कदम उठाने से पहले अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यह फैसला न केवल नारायण नायर को न्याय दिलाता है, बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल कायम करता है जो मामूली गलतियों के लिए अन्यायपूर्ण कार्रवाई का शिकार हुए हैं। यह न्यायपालिका की निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से न्याय सुनिश्चित करता है। अदालत ने रेलवे को भविष्य में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय अधिक सावधानी बरतने और उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। इस फैसले ने न केवल नायर को राहत दी, बल्कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास भी बढ़ाया। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका, तथ्यों और सबूतों के आधार पर, गलत निर्णयों को पलट सकती है और पीड़ितों को न्याय दिला सकती है।





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