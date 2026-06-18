10 से 20 लाख रुपये में उपलब्ध भारतीय बाजार की टॉप 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। इस लेख में 10-20 लाख रुपये के बीच कीमत वाली प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमतें और विशेषताएं जानिए। टाटा, एमजी, विनफास्ट, मारुति और हुंडई जैसी कंपनियां ऐसे मॉडलों पर दिनचर्या बना रही हैं।

भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीदारों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। अगले महीने की तैयारियों में आने वाले नए वाहन खरीदने वाले लोग अक्सर ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) के विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। 10 से 20 लाख रुपये के पिच में कई ईवी एसयूवी उपलब्ध हैं जो आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टिकोण से फायदे प्रदान करते हैं। इस श्रेणी में टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी, विनफास्ट वीएफ6 , मारुति ई विटारा और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक प्रमुख विकल्प बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ की कीमतें और विशेषताएं निम्नलिखित हैं - टाटा नेक्सन एक्स शोरूम कीमत 12.

49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 17.49 लाख रुपये है। एमजी विंडसर की एक्स शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 18.50 लाख रुपये तक है। विनफास्ट वीएफ6 की एक्स शोरूम कीमत 17.29 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 19.19 लाख रुपये है। मारुती ई विटारा की एक्स शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 20.01 लाख रुपये है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की एक्स शोरूम कीमत 18.02 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 24.70 लाख रुपये तक है। ये सभी मॉडल स्टेट सब्सिडी और इरजी इंडिया सब्सिडी के तहत अधिक सस्ती हो सकती हैं। इन ईवी की खरीदारी से चालक न केवल पetroल और डीजल पर लगने वाले खर्च से बच सकते हैं बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वालī सब्सिडी के कारण शुरुआती लागत भी कम होती है। इस तरह के ईवी को लेकर कंपनियां अपने-अपने प्रzioरेटरी बनाती हुए बाजार में पेश करती हैं। नए वाहन खरीदने से पहले उपयोगकर्ता को अपनी आवश्यकताओं, बजट और जरूरत के अनुसार सबसे उपयुक्त ईवी का चुनाव करना चाहिए





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